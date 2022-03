La agricultura digital, el presente perfecto del campo argentino

Luego de dos años sin feria a campo, los productores, las empresas y muchos funcionarios oficiales y políticos de la oposición volvieron a encontrarse en Expoagro, la cita de los que buscan novedades en maquinaria, insumos y también, servicios.

Porque es una realidad que los servicios vienen a dominar la escena de las empresas. Ya no sólo se trata de asegurar tecnología de punta a los agricultores, sino que hay que complementar con una fuerte y desarrollada oferta de servicios.

Y aquí es donde las plataformas digitales se afianzan entre los hombres de campo para contribuir a planteos más sustentables, con menos uso de recursos (agua, agroquímicos, semillas, combustibles, fertilizantes) y siguiendo la palabra mágica "trazabilidad", esa información punta a punta que incluye toda la data de cómo se trabajó en un lote.

Para el campo, el futuro es hoy, con la agricultura digital en el centro de la escena

En general los empresarios concuerdan en que el salto va a ser exponencial. Por caso, en la actualidad hay una plataforma de agricultura de precisión que ya se utiliza en el 20% de las tierras agrícolas del país.

Es claro que en estos desarrollos que están disponibles a campo se fueron sumando los que se conocen como "early adopters", pero pronto vendrá el pelotón de productores. Como bien lo anticipa Hernán Mora, Director Comercial de Xarvio "esto es embrionario. El informe de adopción de tecnología de la Bolsa de Cereales (RETA) dice que 14% de productores en la Argentina recién ha usado algún tipo de tecnología variable, con lo cual todavía hay mucho para crecer", explica y recuerda que el productor local es muy proactivo al sumar tecnología.

Hernán Mora, Director Comercial de Xarvio Argentina y Uruguay

"Cuando uno mira las curvas de adopción en la Argentina (years to pick o años para alcanzar el pico) los datos son exponenciales. La soja '94 que fue la RR ya había llegado a un 80% de la superficie sembrada en el '98; o bien la siembra directa, que tardó apenas 6 años hasta el pico de adopción de la tecnología. En la agricultura digital está pasando lo mismo. Creo que va a ser exponencial porque además empieza el boca a boca", asegura.

Un comienzo digital más ligado al e-commerce pero hoy apuntado al manejo

Por su parte, Antonio Aracre, Director General de Syngenta para Latinoamérica Sur recuerda que en los comienzos se pensaba que el valor de la digitalización en los negocios agropecuarios venían de la mano de una especie de Mercado Libre del agro. "Hoy no es que el ecommerce haya perdido su espacio, sino que se comprende que desde la digitalización hay mucho más margen para crecer en la innovación del manejo agronómico que sólo pensarlo en términos de una plataforma de negocios", indicó a Perfil el empresario.

Respecto al auge de las tecnologías digitales, asegura que desde la compañía que integra están testeando distintos tipos de robots que monitorean el estado de los cultivos, y mandan esa información a una sede central donde técnicos y especialistas entrecruzan esa información para aplicar con drones sobre las plantas con problemas, buscando resolver la situación de estrés de ese lote.

Antonio Aracre, Director General de Syngenta para Latinoamérica Sur

Lo interesante del caso, es que tal como recuerda el ejecutivo de Syngenta, esto no es ciencia ficción en el campo de hoy. "Lo estamos testeando en nuestra compañía con algunos pilotos muy pequeños en Argentina, pero en países como China es una realidad que ya acontece en una buena proporción de los productores". Claro que también recuerda que "escalar este tipo de tecnologías en el país va a llevar un tiempo porque tiene un costo importante de equipamiento y hay que resolver el programa de negocios que hoy no está adaptado a eso, pero hay que reconocer que no estamos hablando de algo que técnicamente no existe".

Finalmente, para Aracre esto abre puertas para pensar que hay mucho por agregar valor en el corto plazo de la mano de las ciencias del conocimiento.

Un productor que demanda cada vez más tecnología digital

Juan Farinati , CEO para el Grupo Bayer en Cono Sur destacó que Fieldview la herramienta digital de la compañía ya alcanza con sus prescripciones al 20% de la superficie agrícola local. "El productor está avanzando y demandando muchísimo la utilización de tecnologías digitales que le permiten tener mayor trazabilidad, tomar decisiones en vivo en el campo y la Argentina está siendo un líder mundial en lo que se refiere a incorporación de tecnología digital", refrendó durante la Expoagro 2022 frente a productores y periodistas.

Juan Farinati, CEO para el Grupo Bayer en Cono Sur

También relacionada con la digitalización, Farinati destacó el crecimiento de la plataforma "Impulso Bayer" que es un ecosistema donde el productor puede recibir beneficios de diferentes partners a medida que va llevando adelante sus compras. "Vemos fuerte adopción de estas tecnologías por parte de los productores que no sólo conectan la digitalización, sino la innovación que podemos ofrecerles como compañía, junto a las asociaciones que tenemos con terceros que ofrecen servicios a los productores a través de nuestra plataforma".

Las presentaciones de cada marca en Expoagro

"Xarvio tiene 2700 usuarios en Field Manager que es la herramienta de manejo agronómico y unos 20 a 25 mil usuarios en Scouting que es la herramienta de monitoreo de cultivos", aseguró Mora quien rescató el lugar de estas tecnologías colaborativas para los productores.

"Una de las plataformas de nuestra marca es la Xarvio Scouting que esperamos se convierta en el Waze del agro. Es una herramienta gratuita, que a través de una foto detecta presencia de malezas, enfermedades, etc. Esa imagen se carga en una especie de radar zonal, con lo cual cuando un vecino sube algo, aparece un el celular el alerta sobre la detección de cierta maleza o enfermedad en el radio de influencia".

Secretos de la fintech de agro que captó u$s 30 millones y se consolida como líder regional

Respecto de los costos recordó que mientras la herramienta de Scouting es gratuita; la que incluye las prescripciones variables tiene un costo de 499 dólares/año, sin límite de hectáreas. "Estamos hablando de lo que cuesta dos bolsas de maíz. El objetivo es que se popularice el uso de la herramienta", detalló.

Por su parte, Syngenta aprovechó la Expo para presentar Cropwise, una nueva plataforma de agricultura digital colaborativa y abierta que ofrece soluciones efectivas a los productores y los ayuda a tomar mejores decisiones. Y también abrió un espacio para conversar sobre las oportunidades del programa AVC (Agri Value Chain), "que pone en marcha un motor productivo generando un círculo virtuoso en el que los productores pueden acceder a mejores condiciones; los socios aseguran su cadena de suministro de alimentos y el país incrementa las exportaciones", explicaron desde la compañía.

En cuanto a Bayer, la firma se comprometió el ultimo año con una inversión de 100 millones de dólares en agro. Una parte va a ser para expandir la capacidad de producción de la planta María Eugenia de maíz, y la otra, para expandir la capacidad de producción en Planta Zarate, donde se formulan y envasan agroquímicos.

Además, la multi alemana le pone toda la fuerza al tema de sustentabilidad con el cambio en logística de agroquímicos en bidón a tanques de 1000 litros retornables con lo que buscan reducir el 95% el uso del plástico. También en sustentabilidad avanzan con el programa Pro Carbono y el programa "Yo aplico responsablemente" que le da la posibilidad a los productores de certificar con una norma IRAM las Buenas Prácticas Agrícolas.

Finalmente, la bioeconomía, el campo, los agronegocios son el espacio donde la Argentina tiene las mayores ventajas competitivas para próximos 10 años, porque como bien explicaba Aracre "es nuestro sello distintivo, lo que une nuestros recursos naturales, nuestros talentos humanos y nuestra capacidad de innovación. No sólo podremos generar exportaciones crecientes, sino, sobre todo, empleo genuino y creciente todos los años", dijo.