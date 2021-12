Secretos de la fintech de agro que captó u$s 30 millones y se consolida como líder regional

El ecosistema fintech crece fuerte en la región y Argentina es uno de los países con mayores desarrollos. Los números de la Cámara Argentina de FIntech indican que, de las 302 empresas del sector que existen en nuestro país, el 20% fueron creadas durante la pandemia. Según ese estudio publicado a fines de septiembre, además las fintech locales son fuertes traccionadoras de mano de obra y terminarán el año con alrededor de 20.000 empleados.

Entre estas empresas que unen finanzas + tecnología aparece hace unos 6 años Agrofy, que comenzó a liderar la digitalización de todos los procesos vinculados a la producción agropecuaria, no solo en el país sino también en la región, con un fuerte foco en el mercado de Brasil.

Ese trabajo ha dado sus frutos y ha posicionado a esta plataforma no solo como líder en Latinoamérica, sino como una de las más importantes en el mundo dentro del universo de las “agrofintech”. Desde su primera serie hasta hoy, la compañía ya ha captado más de US$ 63.000.000 en rondas de inversión.

Por qué todas las empresas serán fintech

El último paso fue una ronda en la que captó U$S 30 millones, además de sumar a Yara Venture Capital como lead investor. Tal como explicaron desde la "agrofintech", el dinero se destinará al crecimiento y consolidación de sus diferentes unidades de negocio: la plataforma de e-commerce de productos para el agro, la billetera electrónica Agrofy Pay y el próximo lanzamiento de Agrofy Créditos.

“En el marco de la pandemia, el agro aumentó el ritmo de su proceso de digitalización. Nosotros venimos trabajando en esa dirección desde mucho antes y capitalizamos este fenómeno", explicó Maximiliano Landrein, CEO y founder de Agrofy. Y luego agregó: "Cerrar esta nueva ronda de inversión nos permite consolidar el producto transaccional y la oferta de payments, lo que nos da la posibilidad, además, de brindarle una mejor experiencia de compra online al cliente. En un momento en donde las inversiones no abundan, estamos muy satisfechos de poder seguir avanzando y al mismo tiempo consolidándonos cada vez más en Brasil”, comentó.

“Esto nos brinda la oportunidad de seguir mejorando los productos y comenzar a desarrollar nuevos en 2022, como la incorporación de Agrofy Créditos, para calificar a productores y otorgarles créditos por medio de la plataforma.”, añade Landrein.

El proceso de las inversiones

Esta es la cuarta oportunidad en que Agrofy recibe capitales para acelerar su expansión. Primero tuvo una Serie Seed en la que captó U$S 3 millones; luego, en marzo de 2018, sumó U$S 6 millones con la Serie A; en noviembre de 2019, U$S 24 millones con la Serie B; y ahora, U$S 30 millones con la Serie C.

De "el efectivo es el rey" a "el usuario es el rey": las claves del futuro en el mundo fintech

En esta oportunidad, Yara Venture Capital es el lead investor, al que se sumaron otros inversores privados y los accionistas actuales de Agrofy, que acompañaron la ronda. Ellos son Cresud, Bunge Ventures, Syngenta Ventures, Fall Line Capital, ACRE, SP Ventures, Glocal, BrasilAgro, Capria, Endeavor, Draper Cygnus y Lartirigoyen.

“Estoy muy contento por tener el apoyo de un player como Yara Growth Ventures. Contar con esa confianza, y la del resto de los inversores que nos acompañan en los últimos años, es una gran señal de que estamos en el camino correcto para seguir creciendo como referentes en la digitalización del agro”, expresó Alejandro Larosa, cofounder y presidente de Agrofy.

Por su parte, Erkki Aaltonen, Managing Director de Yara Growth Ventures expresó: ““Una de las cosas que más nos gustan de Agrofy es el potencial que tienen para la expansión futura”.

Mercado online

Con cinco millones de visitas mensuales, la marca posee uno de los mercados online exclusivos para el sector agropecuario y agroindustrial más visitados del mundo. Hay más de 5.000 marcas que ofrecen sus productos en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia, Perú, Uruguay y Paraguay.

Tal como explican desde la compañía, todo el trabajo se sostiene con un equipo de 300 personas que, a partir de esta ronda de inversión, se incrementará en un 30% a mediano plazo, en su mayoría vinculadas a perfiles tecnológicos, para fortalecer la expansión de la plataforma y sus servicios online.

Para el segundo semestre de 2022 tienen además como objetivo lanzar oficialmente Agrofy Pay en Brasil.

“Lo que nos diferencia de otras propuestas de comercio electrónico para el agro, es que no hay ninguna que sea un market place puro como el nuestro y que esté sostenido en un equipo con ADN 100 por ciento digital y enfocado las 24 horas del día al sector agro”, resaltó Landrein.

LR