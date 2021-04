La nafta registra un aumento del 60 % interanual

De acuerdo a un Informe elaborado por Focus Market con el último incremento del precio de la nafta de un 6 % se necesita gastar $ 4693 para llenar un tanque de un auto mediano con la más económica (nafta super). En Abril de 2020 se llenaba con $ 2940 lo cual implica un aumento del 60 % interanual.

"Este es el quinto aumento del año de la nafta y el número 16 desde que Alberto Fernández es presidente de la Nación. Lo cual casi en promedio equivale a un aumento por mes de la nafta. Las implicancias no son solo en el uso particular del vehículo y el costo del traslado sino en los efectos de segunda ronda sobre los costos de la distribución de bienes y sobre todos los alimentos por que cada incremento impacta en los viajes necesarios que involucra cada eslabón de producción primaria, procesamiento industrial, distribución y llegada a Góndola. Esto se da un momento donde la inflación esta marcando un piso de 4 % para el primer cuatrimestre que es muy elevado" expresó Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market

En términos comparativos regional, Argentina tiene el sexto precio minorista de la Nafta más económico con U$S 0,943 debajo de Uruguay U$S 1,320, Chile U$S 1,212, México U$S 1,067, Perú U$S 1,040 y Brasil U$S 0,943. Sin embargo, en cuanto el poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil Argentina está en la segunda peor posición de América Latina con u$S 154 solo detrás de Venezuela con U$S 1 y quien le sigue en su posición es Brasil con U$S 207.

" La pérdida del poder adquisitivo del salario en dólares se da en un contexto donde la devaluación del tipo de cambio oficial es del 9,7 % en el primer trimestre frente a una inflación del 13 % en el mismo período y en un momento donde se han logrado estabilizar las brechas del mercado cambiario entre el dólar oficial y paralelo. Sin embargo, para muchos Argentinos trasladarse en su auto particular está teniendo un costo muy elevado respecto de su nivel de ingresos al cual se sumarán este mes el aumento de los peajes con un 25 %. Por su parte, tanto el sector primario, industrial y servicios se ve muy golpeado por estos aumentos que incrementan sus costos de distribución que en muchos casos es muy díficil derivarlo a precios en un contexto de nuevas restricciones sociales con impacto en la economía" afirmó Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market.

En términos de poder adquisitivo del salario en dólares con el mismo mientras en Argentina se pueden llenar solo 3 tanques de Naftas. En Venezuela a pesar de contar el precio de la nafta más bajo de la región con su salario mínimo no alcanza para llenar 1 tanque de Nafta. Muy distante de otros países de la región en Ecuador con el salario mínimo en dólares se pueden llenar 15 Tanques de nafta, en Bolivia 10, en Colombia 8 y en Chile más que duplica el caso de Argentina con 7 Tanques llenos.