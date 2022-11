La nueva economía digital en América Latina

Tenemos que analizar la siguiente afirmación diciendo que no somos economistas, sino empresarios, por lo que observamos los problemas y proponemos soluciones. Creemos que una de las mayores dificultades a las que se enfrentan nuestros pueblos es la gran dependencia que tenemos de la capacidad de nuestro gobierno para proporcionarnos estabilidad y prosperidad a largo plazo. Cuando nuestro gobierno fracasa, nosotros fracasamos. Así que, ¿por qué no aspirar a ser económicamente independientes de nuestro país?

Aproximadamente un tercio de los latinoamericanos vive por debajo del umbral de la pobreza y otro tercio, que gana entre 13 y 70 dólares al día, constituyen la clase media. Esta situación se suma a la incertidumbre mundial que aumenta la demanda de dólares y disminuye el valor percibido de nuestras monedas locales.

En este agrio contexto, la población, que aspira a mejorar sus condiciones materiales, arriesga sus vidas para tener una oportunidad de alcanzar el sueño americano, incluso cuando las fronteras se hacen más estrictas. Los datos de 2020 indican que más de 32 millones de latinoamericanos viven fuera de su país de origen. Los flujos migratorios se han generalizado en todo el hemisferio occidental.

Este escenario, de una creciente migración en América Latina, es un claro reflejo de la incapacidad de nuestros gobiernos para ofrecernos oportunidades tangibles y duraderas. Entonces, ¿por qué no aspirar a independizarse económicamente de nuestro país? Ahí es donde entra la economía digital y la creciente capacidad de los latinoamericanos para ganarse la vida trabajando en línea. No tenemos que sentarnos a esperar que nuestro país genere suficientes puestos de trabajo. No tenemos que emigrar en busca de empleo y mejores condiciones para los nuestros.

La economía digital, un puente hacia la independencia financiera

Las plataformas de la web 2.0 y los pagos transfronterizos han catalizado una próspera economía digital. Cada día surgen más oportunidades de generar ingresos en línea creando más oportunidades. Millones de personas ya están prosperando como emprendedores digitales, es decir, como freelancers, trabajadores de microtareas, inversionistas, creadores de contenido para diversas audiencias, gamers, comerciantes en línea (e-commerce), entre otras muchas ocupaciones.

El aumento de la penetración de Internet, las expectativas salariales relativamente bajas y la facilidad con la que se puede aprender una habilidad en línea también han ayudado a que los habitantes de nuestra región se incorporen a la mano de obra del mercado online. Las personas provenientes de países menos desarrollados ya no tienen que conformarse con las oportunidades que su país puede ofrecer: ahora pueden tomar las riendas de su estabilidad y seguridad financiera simplemente conectándose a Internet.

Proponer que la economía digital puede acabar con la migración forzada sería una visión demasiado simplista de los problemas latinoamericanos. Después de todo, la violencia y la inseguridad alimentaria alejan a las personas de sus hogares tanto como la pobreza (worldvision.org). Además, los empleos digitales no pueden llegar a la gente sin acceso a Internet. Está claro que los gobiernos locales tienen que dar un paso adelante. Sin embargo, creemos que una gran parte de la economía digital sigue estando muy poco desarrollada y podría ampliarse si se dan las condiciones y los incentivos económicos adecuados.

La tasa de desempleo en América Latina es, en promedio, del 10% (Banco Mundial). Además, los ingresos medios del trabajo en línea son bastante elevados en comparación con las expectativas salariales locales. El ingreso bruto anual per cápita en América Latina es de unos 7,771 dólares (CEPAL). Los ingresos mínimos anuales esperados para un emprendedor digital en Estados Unidos se sitúan alrededor de los 28,000 dólares (Anexo 1). Así que formar parte de la economía digital es una gran oportunidad para un latinoamericano, especialmente para los más necesitados.

Sin embargo, sin una infraestructura de pago transfronteriza adecuada, ¿podría construirse una industria en torno a una mano de obra de bajos ingresos? Si no se les puede pagar, ¿por qué considerar la posibilidad de construir un negocio que gire alrededor de ellos y de estas nuevas industrias?

LIBERANDO EL POTENCIAL LATINOAMERICANO

Airtm comenzó como una billetera y se expandió al procesamiento de pagos transfronterizos como una alternativa, funcional y competitiva, para los latinoamericanos que ganaban dinero en el exterior. De cara al futuro, pueden esperar que sigamos invirtiendo en más servicios financieros para que las empresas puedan pagar e interactuar con todos los emprendedores digitales de la región. Más y mejores herramientas para el e-commerce y sus necesidades de pagos son otras de las funcionalidades que prevemos crear. Pero más allá de la tecnología, Airtm pretende impulsar la nueva economía digital.

Por un lado, las empresas se unirán a esta nueva economía generando oportunidades de empleo online. Por el otro, las personas buscando estas oportunidades paulatinamente lograrán satisfacer la demanda a través de la creación de valor. Ya hay más de 3 millones de cuentas en Airtm, la mayoría proveniente de latinoamericanos subyugados por la precaria situación de sus países. Nuestro equipo de Soluciones Empresariales ya está trabajando incansablemente para traerles nuevas oportunidades de generación de ingresos.

Escribí esta columna a raíz del lanzamiento de nuestra nueva marca que gira en torno al concepto de un prisma. Un prisma recibe la luz y la refracta en un fascinante arcoiris. Del mismo modo, en Airtm, pretendemos recibir a América Latina y otras regiones del mundo en desarrollo y transformarlas en economías vibrantes. Unas en las que las personas financieramente independientes sean capaces de prosperar gracias a su acceso fluido a la economía global. Una en la que las personas financieramente independientes sean las que hagan al mundo en desarrollo brillar.

*Rubén Galindo es CEO de Airtm.