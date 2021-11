La quita de subsidios al dólar bolsa sería una señal para el FMI, según economistas

Luego de las elecciones 2021, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de subsidiar el dólar MEP y lo intervino para mantener una cotización de referencia por debajo del valor de mercado. Economistas consultados por PERFIL analizaron la situación del tipo de cambio y coincidieron en señalar que es una medida tendiente a complacer al FMI de cara a las negociaciones que están llevando a cabo.

El también llamado dólar bolsa al momento de publicación de esta nota cotiza a $201,29. En lo que va de la semana aumentó $17, es decir, casi un 10%.

Esta divisa alternativa tiene dos subtipos:

el bono ley nacional AL30 que es el que contaba con subsidio, y

el bono ley extranjera llamado Global 30 que estaba y continúa libre.

FMI ¿Acuerdo en puerta?

Según los especialistas, si bien no pueden hablar sobre el Gobierno y sus negociaciones con el FMI, interpretan la decisión del BCRA como un guiño a la entidad financiera. El economista Aldo Abraham calificó de “electoralista” la medida de contener la brecha cambiaria y generar “certidumbre” hasta las elecciones de medio término.

“Por lo general, al Fondo Monetario no le gusta que países como el nuestro pierdan dólares por intervenir el mercado de cambio. No me parece loco pensar que la quita de subsidios sea para satisfacerlos. Lo cual indicaría que estamos más cerca de un acuerdo”, manifestó Christian Buteler, economista especialista en mercados.

Martín Guzmán junto con Kristalina Georgieva.

Por su parte, el también economista Gustavo Neffa coincidió con este análisis y detalló: “forma parte del acuerdo que quieren hacer, y de esa hoja de ruta y metas plurianuales que el oficialismo mandará al Congreso. Sabemos que el FMI va a pedir suba de tasas de interés, restricción fiscal, restricción monetaria, liberar el tipo de cambio para no tener una brecha del 100%”.

En este orden, agregó que el oficialismo no tiene un plan económico, y que con el “Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable” Martín Guzmán está tratando de adelantarse a los pedidos del FMI.

Expectativas al corto plazo

Buteler explicó que las divisas alternativas surgen a partir de la imposición del cepo; y que mientras más cepo haya, más brecha cambiaria va a haber. En este orden, indicó que “la primera reacción es la suba, pero que de a poco se ira acomodando y equilibrando a un valor intermedio entre el que tenía el viernes y el salto que pegó desde que el BCRA dejó de intervenirlo”.

En esta misma línea, Abraham vaticinó que el BCRA no tendrá más alternativa que subir el dólar oficial de a poco para ir achicando la brecha cambiaria. Estimó que será una suba del 30% en 6 meses.

Abrupta suba del dólar MEP tras la quita de subsidio del BCRA.

Neffa hizo hincapié en el desequilibrio macroeconómico, la inflación alta y el gran déficit fiscal que se monetiza licuando. En este contexto, consideró el tipo de cambio es un problema pero no el problema mayor que es el empobrecimiento de la población.

Coincidieron en señalar que el panorama económico es complejo y que la medida del Frente de Todos es sólo el puntapié inicial. La prioridad sería emitir menos y asistir menos al tesoro para que la economía se calme.

