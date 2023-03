Laboratorio sobrefacturó por casi 900%, según Aduana

La Justicia ordenó el allanamiento de un laboratorio que había sido denunciado por la Aduana por la sobrefacturación de importaciones en el orden del 900%, según informó el organismo.

La denuncia sobre la maniobra, por la dependencia a cargo de Guillermo Michel, sostiene que la mercadería salió de China declarada en US$ 555.920, pero el laboratorio argentino declaró la importación en US$ 5.040.000 y la sobrefacturación de US$ 4,5 millones quedó en un banco de Panamá.

La multa que podría aplicarse se estima en US$ 22,6 millones. La presentación judicial se inició a partir del análisis de cinco operaciones de importación de máquinas realizadas por un importante laboratorio argentino. Luego de analizar las pruebas, la Justicia en lo Penal Económico ordenó allanamientos en dos inmuebles, en los que se secuestró documentación que sustancia la causa.

Las operaciones en cuestión fueron declaradas en la Argentina en US$ 5.040.000. Sin embargo, en China las exportaciones de la maquinaria se habían registrado a un valor de apenas US$ 555.920, lo cual revela una sobrefacturación de US$ 4.484.080, un 907%, precisó la Aduana.

“Lo que había llamado la atención fue la refacturación de la mercadería a través de una empresa desde Panamá, teniendo en cuenta que la mercadería fue enviada desde China a la Argentina en forma directa”, explicaron.