Lapeña: "CAMMESA debería ser auditada por asumir funciones que no le corresponden"

La compra anticipada de energía por parte de Cammesa, que debió pagar un sobrecosto financiero del 5%, disparó una polémica sobre el rol del organismo y una posible investigación, a través del Congreso, de las funciones.

La iniciativa, que busca garantizar a la Argentina de gasoil para evitar un cuello de botella en el medio del invierno, abastecerá a las centrales térmicas generadoras de la energía eléctrica en el mercado mayorista, encontró resistencia en sectores especializados, que dejaron entrever maniobras anormales en el manejo. Aunque en el oficialismo buscaron descomprimir las acusaciones al señalar que se trata de una práctica habitual.

Intentando hallar la razón de por qué el Gobierno cambió ciertos parámetros de compra, PERFIL se puso en contacto con Jorge Lapeña, Presidente del Instituto Argentino de Energía “General Mosconi", quien apuntó directamente contra CAMMESA y evitó darle importancia a la manera en la que el Estado se abastece de energía.

Sin embargo, opinó que “el hecho de que estén comprando combustible a crédito solo sería admisible en el caso de que sea más conveniente que comprarlo de contado, pero no lo debería estar haciendo CAMMESA, la compra la tiene que hacer el propio generador de energía eléctrica”.

“Lo que está haciendo CAMMESA es una irregularidad mayúscula porque la compra de los combustibles para la generación eléctrica tienen que recaer en los propios generadores eléctricos que son quienes tienen que comprar en el mercado nacional o eventualmente importarlo”, agregó.

En el mismo sentido, un ex secretario de Energía de la Nación, dijo a PERFIL que CAMMESA tiene dos funciones: por un lado, hacer el despacho económico y unificado de cargas. “Es una función técnica por la cual establece qué máquinas son las que entran en operación en cada momento tratando de tener una ecuación de mínimo costo”.

“La otra función es administrar las transacciones entre los compradores y los vendedores, es decir, como hay transacciones instantáneas y en todo momento; bueno CAMMESA tiene que establecer quiénes son los que compran, los que venden y cómo se liquidan dichas transacciones”, acotó.

Y agregó: “Es una productora de facturas de compra y de venta de los los vendedores de energía hacia los compradores de energía. Es la administración del mercado”.

Entonces ¿cuáles son las funciones de CAMMESA?

“No son funciones de CAMMESA otorgar garantías sobre volúmenes de transporte, no son funciones firmar contratos con generadores para el abastecimiento del mercado y tampoco son funciones de CAMMESA comprar combustible para ninguna central”.

Al ser consultado por PERFIL sobre si se estaría incurriendo en algún delito, el ex funcionario señaló: “No puedo decir que existe algún delito. Es una irregularidad porque eso no está dentro de las funciones de CAMMESA prevista en los marcos regulatorios y en la organización del sistema”, respondió.

En ese sentido ¿CAMMESA debería ser auditada?

“Por supuesto que debería ser auditada. CAMMESA se hace cargo de operaciones que no le corresponden desde hace años, por eso desde el Instituto proponemos una reorganización de la misma con un eventual cambio de Gobierno”, respondió Lapeña.

"Por eso planteamos que CAMMESA debería ser objeto de una auditoria independiente por parte de la SIGEN; y quizá también por parte de una Auditoría General de la Nación que depende del Congreso”, agregó.

Para dejar en claro, lo que el ex secretario plantea es que la función de compra de combustibles es una tarea de los generadores de energía eléctrica, ellos son los que tienen que procurar la compra de los combustibles para abastecer sus máquinas generadoras, no CAMMESA.

"Evidentemente, o los generadores son incapaces de procurarse su combustible, es una posibilidad, la cual desconozco si es así, o el Gobierno le ha dado esa orden a CAMMESA para administrar mejor los subsidios energéticos. Ninguna de las dos son funciones de la firma", concluyó Lapeña.

Una fuente anónima le responde

“CAMMESA hace más de 10 años que se ocupa de la gestión de los combustibles. No es una irregularidad que lo haga. Es un cambio regulatorio que algunos pueden pensar que está mal. No es que CAMMESA está comprando estos cinco buques ahora (que llegan en abril), viene comprando decenas y decenas hace muchos años”, dijo una fuente cercana a CAMMESA que pidió no ser identificada.

¿Pero esa es una función de CAMMESA?

“No, eso fue algo que se definió en su momento, que CAMMESA centralizó la gestión de combustibles pero regulatoriamente. No es que que sea irregular, simplemente no funciona más el mercado eléctrico como un mercado desde hace un montón de años. Es claro que CAMMESA se creó con otros objetivos y con otra lógica del mercado en la cabeza, eso sí”, agregó la persona con conocimiento del tema.

“Después eso cambió y cambió y chau. Pero aclaro, no es irregular, es simplemente distinto a como se consideró el mercado eléctrico en su momento”, agregó la fuente sin ofrecer más detalles.

SE / ED