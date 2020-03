Empresas de micros piden emergencia económica: aseguran no poder pagar salarios

por Santiago Carrillo

En el anuncio que hizo este domingo el presidente Alberto Fernández sobre la extensión de la cuarentena también se dejó claro que el Coronavirus está afectando a la economía. Uno de los sectores que más sufre esta situación son los micros. Según un documento al que tuvo acceso PERFIL, la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, Cámara Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros y la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros calcularon que al cierre de los libros contables de marzo y abril todo el sector perderá más de $3 mil millones por cada mes.

Además, las 90 compañías que están registradas en el país aseguran que, al día de hoy, no tienen el dinero para pagar los salarios de los 17 mil trabajadores, que deberían estar depositados entre esta semana y la que viene, porque no tuvieron posibilidad de recaudación.

Es por eso que los empresarios le pidieron en los últimos días al Gobierno nacional que se declare la “Emergencia Económica Sectorial” para que las empresas afronten los costos producidos por la pandemia del Covid-19. “Hace varios años transitamos una crisis sostenida en el sector y estamos ante la amenaza a la sustentabilidad de las operaciones”, advierten.

"Los salarios representan la mitad de los costos mensuales y, al día de hoy, ninguna compañía tiene el dinero para pagar”, aseguran las empresas.

Desde el Ministerio de Transporte de la Nación le aseguran a PERFIL que ya se encuentran estudiando el pedido. “Estamos en permanente contacto y en análisis con el sector. Es una situación particular y mundial”, expresó uno de los voceros del ministro Mario Meoni.

Según cuentan los empresarios de transporte, su preocupación inmediata es que no tienen en sus cajas el dinero para pagar los salarios de los trabajadores. Pero tampoco pueden asegurar si podrán continuar sus operaciones cuando termine la cuarentena, el 13 de abril. “Son 1600 servicios que se cancelaron y de los que no se pudo recaudar, además que no hubo micros durante dos fin de semanas largos y que representa un ingreso fundamental. Los salarios representan la mitad de los costos mensuales y, al día de hoy, ninguna empresa tiene el dinero para pagarle a sus trabajadores”, explican sobre el posible cierre de compañías y sus consiguientes despidos.

Las cámaras empresariales le propusieron al Gobierno una serie de medidas para afrontar la crisis, en el documento que también fue enviado a las carteras de Economía y Desarrollo Productivo. Algunas de ellas son la asignación de montos específicos para el pago de salarios, exención de algunos impuestos, suspención de sanciones dispuestas por el Ministerio de Trabajo, otorgamiento de subsidios y refinanciamiento de deudas, entre otras.

