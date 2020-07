Las pymes bonaerenses proyectan "un futuro desolador"

En la provincia de Buenos Aires las pymes no encuentran un piso para frenar una caída pronunciada. Muchas venían con serios problemas económicos que arrastraban de la administración del gobierno anterior y la cuarentena por el coronavirus les supuso una contracción más estrepitosa. La situación se repite en todo el país, pero en la provincia bonaerense pega fuerte porque su distrito más pujante, el AMBA, sigue en cuarentena.

Ahora, desde la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) están alertando sobre la profunda crisis de las pymes y piden medidas rápidas para evitar una posible oleada de quiebras.

En abril, un estudio de la Fundación Observatorio Pyme explicaba que, en cuarentena, apenas el 10% de las pymes lograría estar operativas. El 6% analizaba cerrar sus puertas definitivamente y sólo el 16% creía que podía hacer frente a sus costos fijos sin ayuda del Gobierno.

"De aquel entonces a hoy, el panorama de las pequeñas y medianas empresas empeoró y el futuro es cada vez más incierto", dijeron en un comunicado desde FEBA. "La extensión de la cuarentena hasta el 17 de julio preocupa a la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires que trabaja para evitar una ola de quiebras", manifestaron.

En lo que se refiere al comercio, indicaron que en junio, "las ventas minoristas cayeron un 34,8% anual, tanto en la modalidad online como en locales físicos. Con mayor cantidad de comercios abiertos, el declive en junio fue menor que en mayo, pero la baja en la región AMBA llegó al 49,3% mientras que en el resto del país a 20,3%".

Coronavirus: todas las medidas anunciadas por el Gobierno para Pymes en la cuarentena

Solo un 12% de los comercios pudo escapar a las consecuencias de la pandemia, mientras que el resto tuvo derrumbes de hasta 100%. Unos 40 mil comercios de todo el país cerraron sus puertas desde que comenzó la pandemia, y la mayoría se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"La situación empeora con el paso de los días y hay fuerte preocupación en los comerciantes por la falta de ventas. La mayoría ya implementó el canal online y los recursos de entrega por delivery o take-away. Pero todo eso no es suficiente ya que ni siquiera alcanza para cubrir los gastos fijos. Si con la nueva etapa de aislamiento esto se recrudece, varios negocios van a cerrar definitivamente", asegura Camilo Alberto Kahale, presidente de FEBA.

Respecto de la industria la federación indica que entre marzo y abril cerraron 1.174 pymes industriales de todo el país. El AMBA es el área más comprometida por la propagación y foco neurálgico de la pandemia. "Un 72% de las empresas con caída de las ventas mayor al 60%. Dentro de este grupo, el 65% está compuesto por empresas de actividades no exceptuadas. El restante 35% responde a actividades exceptuadas", dijeron.

"El 87% de las industrias bonoaerenses tiene serias dificultades para pagar sueldos, mientras que el 64% manifiesta que no podrá hacerlo. Y un 23% solo podrá hacerse cargo de la mitad de los montos totales", FEBA

Además, desde la Federación explicaron que las perspectivas para lo que viene no son nada alentadoras en el AMBA. "Según proyecciones del INDEC, con la nueva etapa de restricciones estrictas para la industria, el comercio y la construcción, a lo que se suma el temor al contagio entre los consumidores, se prevé las tasas de contracción respecto del año anterior serán muy significativas", aludieron

En la previa al último anuncio presidencial, UIA, UIPBA y ADIBA le pidieron al gobernador bonaerense Axel Kicillof la continuidad operativa de las empresas industriales de actividades esenciales, y manifestaron las dificultades para pagar el aguinaldo.

"La situación es muy complicada, especialmente en aquellas industrias que no son esenciales y no pudieron volver a la actividad en estos más de cien días. El deterioro es constante porque esas pymes siguen cubriendo sueldos, impuestos y costos fijos, y la ayuda del Gobierno no es suficiente. La extensión de la cuarentena hace que la situación sea crítica para muchos empleadores que ven caer sus empresas y para los trabajadores que están perdiendo sus fuentes de ingresos", explicó Silvio Zurzolo, presidente de ADIBA, la rama industrial de FEBA.

Acerca de la necesidad de cubrir aguinaldos, Camilo Alberto Kahale reclamó: "Ya le pedimos al Estado que brinde una ayuda específica. Hoy ningún empresario pyme puede pagarlos y los empleados necesitan cobrarlos porque ellos también se están endeudando. Necesitamos que el Estado siga estando presente y que incremente la ayuda".

Para el 92% de las pymes son insuficientes las medidas de ayuda durante la cuarentena

En este sentido, FEBA se sumó a la solicitud elevada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), al Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, para que a todas las pymes en crisis de hasta 40 trabajadores se les disponga el pago del 100% el primer pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), a través de los mecanismos de asistencia que contempla el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Desde FEBA advierten que la vida de las pymes está en peligro y que necesita ser preservada no sólo mediante la asistencia estatal para afrontar dificultades impositivas y de gastos fijos, sino también a través de medidas relacionadas con las responsabilidades financieras, ya que las iniciativas de ese sector han sido insuficientes hasta el momento.

"Confiamos en que esta situación de aislamiento y paralización de las actividades en algún momento se levante. Y cuando eso pase, las pymes van a ser las protagonistas de la reactivación económica. Pero si no se las asiste hoy, muchas no van a llegar a esa instancia", sentenció Kahale.

