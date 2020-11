Los departamentos de pozo bajaron 19% su costo de construcción

A pesar del contexto inflacionario y las restricciones para comprar dólares, el mercado del real estate sigue generando oportunidades de inversión. Así, lo demuestran las obras que hoy se venden desde el pozo.

De acuerdo a un relevamiento realizado por la firma Predial, los departamentos desde el pozo bajaron alrededor del 19% durante noviembre, en comparación a igual mes del año pasado, en los siete barrios más codiciados de la Ciudad de Buenos Aires. Este descenso se dio como consecuencia del impacto generado por la devaluación del peso en el valor, en dólares, del metro cuadrado.

Esto llevó el costo de construcción a su nivel más bajo de los últimos 15 años. Por esta razón entrar a los proyectos en sus primeros momentos puede ser una buena elección. En ese sentido, cabe señalar que la construcción de unidades con venta desde el inicio de las obras es atractivo para quienes apuestan por el segmento como opción de inversión y para los que desean ser propietarios y no acceden, por diferentes razones, a un crédito hipotecario para la adquisición de la vivienda terminada.

Las propiedades bajaron un 15% en los barrios más buscados

La Paternal encabeza el ranking de la tabla, seguido por Villa Crespo y Almagro. Mientras que el precio del m2 en el primero descendió un 31,29% (de u$s 2.232 el m2 en 2019 a u$s 1.700 en 2020), en el segundo un 22,50% (de u$s 2.450 a u$s 2.000) y en el tercero un 21,21% (de u$s .2000 a u$s 1.650).

“En La Paternal tenemos más de seis emprendimientos disponibles, que ofrecen financiación en 24, 36, 60, 84, 96 y hasta 136 cuotas. La que ofrece más facilidades de pago es la Torre Nova, en avenida San Martín 2955, que tiene full amenities y jardines en los entrepisos”, precisó Gabriel Brodsky, director de Predial.

En la actualidad, un departamento 2 ambientes en ese edificio cotiza u$s 102.019. Eso sí, se debe abonar un anticipo de u$s 25.505 al momento de la firma de boleto, un 12% en las primeras 24 cuotas de $94.367, un 15% al momento de la posesión de $2.831.023 y 48% restante en 112 cuotas de $80.886.

El listado se completa con Palermo, donde el m2 desde el pozo descendió 16,12%; Caballito, donde cotiza 15,19% menos; Núñez, donde se ofrecen con una rebaja del 10,64% y Flores, con descensos del 9,46%.

Cuánto vale un departamento en Zona Norte comparado con Zona Oeste - Sur

“Las obras a largo plazo son las que se presentan más accesibles, con cuotas en pesos ajustadas por el índice de la Cámara Argentina de Construcción, incluso después de la posesión. El anticipo mínimo arranca en u$s 25.000 y el resto en hasta 136 pagos desde $80.000”, remarcó Brodsky,

De acuerdo con el informe, "en un contexto económico recesivo, donde los valores de las propiedades se acomodaron hacia la baja, los compradores acostumbrados a mover capital o los que tienen capacidad de ahorrar se benefician pagando en pesos y vendiendo en dólares".

“Esto se vio potenciado porque al dificultarse la adquisición del dólar oficial por las restricciones económicas, una forma de dolarizar los pesos es comprando desde el pozo. El que genera un excedente en pesos encuentra en el ladrillo una opción al largo plazo para acceder al dólar pero sin comprarlo”, concluyó Brodsky.