Invertir en pandemia: creció un 30 % los argentinos que apuestan al Real Estate Comercial

Dentro del concepto commercial real estate (CRE), que se define como una propiedad de inversión destinada a generar una ganancia, ya sea por renta de alquiler o apreciación, se encuentran los self storages que son espacios de almacenamiento. Una industria que en Estados Unidos forma parte de la economía del país con una facturación de U$ 33.000 millones anuales en alquileres y unos 30 millones de usuarios.



Durante estos últimos meses el interés por este tipo de inversiones creció un 30 % por parte de argentinos ya que estos inmuebles permiten tener un título de propiedad en USA, son de fácil ingreso y egreso y el capital necesario es mucho menor en relación al real estate tradicional.



Marcos Victorica, CEO de Best American Storage cuenta “durante la pandemia vendimos un edificio completo de unidades de self storage en Miami, Florida”. Y agregó “entre mis clientes se encuentran un 80% de argentinos (pequeños empresarios y profesionales) que encontraron en los storages una inversión segura para sus ahorros”.



Entre los compradores se encuentran aquellos que compran de manera directa, pequeños inversores, brokers inmobiliarios, asesores financieros para la cartera de sus clientes; el tipo de comprador es amplio ya que es una inversión segura y de bajo riesgo. El 20 % de las personas que ya invirtieron en esta industria, volvieron a hacerlo recientemente.



Durante la pandemia el nivel de ocupación se mantuvo y se empieza a ver un aumento derivado de las nuevas tendencias y consecuencias económicas del COVID-19. La demanda de este sector se deriva del alto nivel de consumo, la frecuencia de mudanzas por trabajo o estudio y la falta de almacenamiento.