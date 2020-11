Por el dólar alto, Argentina es el país más barato para el turismo

Mientras en años anteriores eran los argentinos quienes vacacionaban en los países limítrofes de América Latina debido a la conveniencia de precios de alquiler de hotel, servicios turísticos, gastronomía y bienes, actualmente son los extranjeros quienes encontrarán en este país precios hasta 70% inferiores en Dólares de los que pagan por los mismos servicios y bienes en sus propios países. Así lo indica un estudio de la consultora Focus Market.

“El sector Turismo tiene una representación de un poco más de 10 % del PBI en Argentina. Es el cuarto sector con mayor generación de divisas para nuestro país y encuentra frente a la devaluación del peso frente al dólar una oportunidad de atractivo de Tour de Compras a la inversa”, afirmó Damián di Pace, director de la consultora.

Las vacaciones están a la vuelta de la esquina, y con las fronteras habilitadas, Argentina espera la visita de turistas, en especial de los países fronterizos que seguramente se sentirán "tentados" por visitar algunos destinos emblemáticos del país, en especial si se considera que por la situación cambiaria de "dólar alto", para muchos de ellos se pueden transformar en unas "vacaciones gasoleras"

El Gobierno abre las fronteras para recibir turistas de países limítrofes

Para medir el impacto del dólar algo, la Consultora Focus Market realizó una comparación de precios de la Argentina con los de Uruguay, Chile y Brasil, convirtiéndolos al tipo de cambio del “dólar libre”, que es el que vale como referencia para quienes ingresen con divisas en la mano y estén dispuestas a cambiarlas o a pagar directamente con ellas sus consumos.

Entre otros ejemplos, el informe precisa que un vestido de mujer de primera marca, considerando un dólar de $ 169, que fue el valor al que cerró el viernes el tipo de cambio “blue”, cuesta U$S 37,56 en Uruguay, U$S 28,64 en Chile y U$S 29,96 en Brasil, frente a U$S 17,14 en la Argentina. Esto significa que, para un turista uruguayo el bien resultará 54% más barato que en su país, a alguien de Chile 40% más barato y a alguien de Brasil 43% más barato.

Focus Market realizó el ejercicio análogo considerando un celular de 128 Gb de primera marca, y mientras que en Uruguay ese equipo se consigue a U$S 899; en Chile se paga U$S 777; U$S728 en Brasil y en Argentina U$S 590.

En el caso de un jean de primera marca, que en Uruguay cuesta unos U$S 68 dólares, en Chile se consigue a 48 dólares; en Brasil a 35 y en Argentina a algo más de 21 dólares.

Temporada 2021: la app Cuidar Verano y otros 5 requisitos para ir a la costa

Una de la variables que más se analizan en vacaciones es el consumo de alimentos y también ahí Argentina muestra diferencias significativas con el resto de los países limítrofes. Mientras localmente una cerveza de marca nacional se paga 0,70 de dólar; en Brasil cuesta U$S 1,25; en Chile 3,17 y en Uruguay 2,82.

Y considerando dos platos más postre; mientras en Uruguay se paga algo más de 35 dólares y en Chile 44; en Brasil está algo más de 17 dólares y en Argentina no llega a los 10 dólares.

De todos modos, estos precios que aparecen tan tentadores para los turistas internacionales, siguen representando valores muy elevados para los consumidores locales.

Vale recordar que a mediados de octubre ya se realizó una prueba piloto de turismo en Bariloche y el ministerio de Turismo ya recibió pedidos de otras localidades del país.

LR