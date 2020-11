Cuánto vale un departamento en Zona Norte comparado con Zona Oeste - Sur

Si bien en la actualidad comprar una propiedad parece ser un suelo lejano para muchas personas, cabe señalar que los valores de venta acumulan un descenso y continúan con una tendencia a la baja del 4,5% desde el máximo. Asimismo, se observa una marcada diferencia de precios según la zona en la que se busque.

De acuerdo con un relevamiento llevado a cabo por el portal de propiedades Zonaprop, el valor promedio de una propiedad de tres ambientes en la Zona Norte del Gran Buenos Aires se ubica un 44% por encima al de un inmueble de las mismas características en Zona Oeste- Sur.

Hacia el sinceramiento del mercado inmobiliario

En ese sentido, es preciso señalar que, en la primer zona, una unidad de 2 ambientes y 50 m2 tiene un precio solicitado por propietarios de u$s 117.500, mientras que una propiedad de 3 ambientes y 70 m2 alcanza los u$s 164.500. El precio medio por metro cuadrado alcanza los u$s 2.349. Esto implica un descenso de un 0,7% respecto al mes previo.

Por su parte, los precios de compra-venta en Zona Oeste- Sur son más económicos: un departamento medio de 2 ambientes y 50 m2 tiene un valor solicitado por propietarios de u$s 85.700. Asimismo, un departamento de 3 ambientes y 70 m2 cuesta u$s 114.000. El precio medio es de u$s 1.714 por m2, lo cual demuestra una baja del 0,4% respecto al mes anterior. En este caso, durante 2019 los precios de venta acumularon un descenso del 3,7% y en 2020 disminuyeron 3,9%.

Respecto a la rentabilidad, los barrios del GBA que tienen mayor retorno para aquellos inversores de renta, son: en el norte, Alto del Molino y Manuel Alberti (pertenecientes al municipio de Pilar) y en el sur, Dock Sud, ubicado dentro del municipio de Avellaneda.

Verano 2021: Cuánto aumentan los alquileres en relación con la temporada pasada

Por otro lado, en el informe también se publicaron los precios de alquileres. En Zona Oeste - Sur el precio promedio de alquiler solicitado por propietarios de un departamento de 2 ambientes y 50 m2 es de $ 18.551 por mes. Asimismo, una unidad de 3 ambientes y 70 m2 se alquila por $ 24.670 mensual.

Cabe destacar que el 80% de los barrios registra en las unidades de 2 ambientes un rango que comprende desde los $17.000 hasta los $20.850 pesos por mes. En esta región del Gran Buenos Aires, el incremento mensual supera levemente el 5%, ya que si se compara con el mes anterior, los alquileres de dos ambientes estaban en 17.625 pesos mensuales y los de tres ambientes cotizaban a 23.440 pesos por mes.

Por su parte, la zona norte del Gran Buenos Aires consigna un valor promedio más alto solicitado por sus propietarios, ya que el alquiler de un inmueble de 2 ambientes y 50 m2 es de $ 26.545 por mes. Por otra parte, una propiedad de 3 ambientes y 70 m2 asciende a $ 35.300 por mes. En este caso, el 80% de los barrios registra un alquiler de 2 ambientes con cifras que varían entre 17.000 y 35.000 pesos por mes. Con respecto a esta zona del Gran Buenos Aires el incremento mensual es superior al 8%