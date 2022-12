Los dólares bajo el colchón aumentaron casi 50% en cinco años

Según informó el INDEC en su último informe publicado llamado Balanza de Pagos, posición de inversión internacional y deuda externa, los argentinos, al cierre del tercer trimestre del 2022 tenían US$ 261.490 millones “bajo el colchón”.

Esto significa un 3,7% más (US$ 9.335 millones) de los US$ 252.156 que se calcula que tenían por fuera del sistema un año atrás y un 47,4 más que los US$ 177.390 millones que atesoraban hace cinco años al cierre del tercer trimestre de 2017.

La búsqueda de cobertura frente la continúa depreciación del peso argentino suscitó una tendencia local que lleva décadas: ahorrar en dólares. Esto se acrecentó con la crisis de 2001 que generó desconfianza en el sistema financiero y 21 años después parece no mostrar signos de recuperación a pesar de que la liquidez en dólares de los bancos goza de un máximo histórico, como explica Bloomberg Línea,

Cuántos dólares tienen los argentinos fuera del sistema

Tras haber trepado a un ritmo promedio de 15% anual durante 2018 y 2019, el stock de dólares que el Gobierno estima que tienen los argentinos por fuera del sistema financiero se desaceleró a niveles apenas superiores al 3% desde 2020.

La cantidad de dólares que el Gobierno calcula que los argentinos guardan en sus casas pasó de US$ 240.198 millones al cierre de 2019 a US$ 248.358 millones a fines de 2020, a US$ 254.961 millones al cierre de 2021 y a US$ 261.490 millones en septiembre de 2022, último dato disponible que cita Bloomberg Línea.

Durante los primeros tres años de Alberto Fernández estos dólares fuera el sistema financiero habrían crecido unos US$20.000 millones, un 8,9%. El monto es inferior al que calculó el INDEC en 2019 que fue de US$31.492 millones y a los US$ 26.972 que habrían crecido en 2018.

¿Cómo se explica esta dinámica?

Existen varios factores que sustentan este fenómeno. En primer lugar, el cepo cambiario que se ha venido endureciendo desde que fue re-implementado en septiembre de 2019. Todas las restricciones cambiarias hoy vigentes limitan la compra de divisas por parte de los ahorristas.

Si no existiera el cepo cambiario, con todas las personas teniendo acceso al mercado de cambios, la realidad sería otra.

Otro factor que conlleva esta desaceleración es la pérdida de la capacidad de ahorro que experimenta la sociedad argentina en los últimos años. Según Bloomberg Línea, hacia agosto de 2019 el salario promedio de los trabajadores del sector privado en la Argentina era de $46.150, lo equivalente a US$ 844 al tipo de cambio oficial. Tres años después, en el mismo mes, pero del 2022, esos salarios promedio se ubican en 167.265 pesos, unos US$ 570 medidos al dólar CCL.

