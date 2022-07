Con el blue a $300: ¿conviene comprar dólares o hay que darle otro destino a los pesos?

El dólar blue continúa con su tendencia alcista al cotizar $ 291,00 para la compra y $301,00 para la venta en el arranque del Día del Amigo. De esta manera, el paralelo registra un nuevo máximo histórico para la venta al acumular una seguidilla de récords desde la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía.

En 30 días la divisa norteamericana aumentó más del 30%, mientras que la brecha con el oficial es de más del 130%. Esto pone al peso argentino entre las monedas más devaluadas del mundo (-20%) frente al dólar al 15 de julio del 2022, según una comparación hecha por The New York Times; y sólo superada por la lira turca (-23%) y seguida por el florín húngaro (-19%).

Con la inflación estimada para fin de año en un piso del 80% y el dólar sin encontrar techo, la pregunta entre los pequeños ahorristas es: ¿compro dólares?

El dólar blue marcó un nuevo récord: por qué no encuentra techo

Pero entonces, ¿en qué invertir o dónde colocar los pesos?

Sobre comprar dólares, Andrés Reschini, analista en F2 Soluciones Financieras, aseguró en diálogo con PERFIL: “El escenario es de una incertidumbre enorme y la tasa de política monetaria viene corriendo por detrás. Al pensar en el inversor de perfil conservador, ya no le quedan muchos instrumentos de riesgo bajo y por lo que veo; entre perder un poco contra la inflación, pero perder mucho quedándose en pesos, prefiere la primera opción”, señaló Reschini en referencia a qué el billete dólar también se ha depreciado ante los altos precios de los alimentos y de la energía en Estados Unidos.

“Todo depende del perfil del inversor, acá no hay recetas únicas. Hay más volumen en CEDEARS, lo que lleva a suponer que el mercado elige más riesgo en el mercado estadounidense que en el local, aunque no te escapes 100% del riesgo sistémico de nuestro país. Hay mucha demanda de corporativos DLk, pero hay que andar con cuidado, no todo es lo mismo. La diversificación también ayuda cuando no está tan claro el futuro. Pero insisto, antes que nada, hay que tener en cuenta el perfil de inversor”, señaló.

Dólar picante: ¿por qué no es ingenuo pensar que llegue a $400?

Mauro Cognetta, Managing Partner de Global Focus Investments, por su parte, recomendó a su cartera de clientes: “A pesar de los valores actuales de $300, valor que condice con el incremento de la base monetaria y pasivos remunerados del Banco Central, vemos que la mejor relación riesgo/retorno sigue siendo el dólar contado con liqui (CCL), el cual tendría un valor de referencia de $400 para fin de año si proyectamos la dinámica estimada en pesos”.

Asimismo, Cognetta recomienda participar de la nueva licitación de MSU Energy (Obligaciones Negociables) y diversificar el portafolio desde solo USD 100. "Es ideal para perfiles moderados y agresivos que busquen mantener el título al vencimiento con una tasa esperada en 7,5%", indicó.

La ventaja de ahorrar en dólares

Ambos analistas coinciden en que el dólar es la única opción de reserva de valor real, “a pesar de la inflación en Estados Unidos”. La moneda estadounidense es elegida por muchos debido a las ventajas que ofrece tener ahorros líquidos. Por su parte, los plazos fijos, ante una inflación estimada para los meses que vienen en el 7% no resultan muy atractivos, al igual que las inversiones en “ladrillo” que se encuentran complicadas por la confusión generalizada alrededor de la Ley de Alquileres.

La otra mirada: por qué no comprar dólares

Para Maximiliano Donzelli, Head of Research en Invertir Online (IOL) no es un buen momento para comprar dólares. “Es una pregunta compleja, por lo cual el análisis requiere varias miradas. Una primera es analizarlo desde el punto de vista del poder de compra. Para ello, el tipo de cambio financiero (MEP o Contado con Liquidación –CCL-) se suele analizar observando el tipo de cambio real bilateral con EEUU que permite ver la relación en poder de compra del peso argentino con el dólar estadounidense medido con CCL (no el oficial)”, comenzó explicando.

Cuáles son los nuevos CEDEARs para invertir desde la Argentina

“En este caso, observamos que los $300 actuales del CCL es superior al tipo de cambio de la salida de la convertibilidad en el 2002 (que a valores de hoy equivale a $250) y que; solo fue superado en octubre del 2020 con la salida de la pandemia y a raíz de la fuerte emisión monetaria (que a valores de hoy alcanzó el equivalente a $340). Por lo cual, desde esta perspectiva, casi no se encuentran registros de este valor del tipo de cambio medido en poder de compra, por lo que daría la impresión que estaría alto (ver gráfico 1)”, agregó.

“Otra mirada, es considerando la cantidad de pesos que hay en la economía con relación al respaldo que tiene el BCRA (medido por Reservas Internacionales). En este sentido (ver gráfico 2), se observa que el tipo de cambio ya absorbió gran parte de los pesos emitidos en el último tiempo, acercando al límite superior, donde el tipo de cambio equivaldría a que todas las Reservas Internacionales se usarán para canjear los pesos de la economía. Por ende, tanto desde una mirada real como nominal, no parecería ser un buen momento para comprar dólares, aunque siempre hay que considerar que un mayor deterioro futuro de cualquiera de las variables que intervienen en su valor podrían implicar un nuevo ajuste, aspecto que no se puede descartar totalmente”, advirtió.

Otras alternativas de inversión

Considerando los altos niveles de de inflación de la economía argentina, donde se espera que el año termine en niveles superiores al 80%: "Entendemos que sería una mejor alternativa comprar instrumentos que sigan la inflación (ajustables al coeficiente CER)”, agregó Donzelli en diálogo con PERFIL.

“Teniendo en cuenta los precios actuales y las proyecciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) podemos seleccionar algunas alternativas interesantes”, agregó el experto.

Bitcoin a la baja: ¿Es momento para comprar BTC?

“Para los inversores que quieran invertir pensando en un corto plazo, que serían un poco menos de 6 meses, sugerimos sumar la letra X20E3, que vence el 20 de enero de 2023, tiene una TIR de CER+ 0, pero un rendimiento estimado del 70,5%, por lo que, si se cumplen los pronósticos del REM. En este sentido, para perder en dólares el tipo de cambio financiero debería ser superior a $390 en seis meses (suba del 31%)”, aseveró.

“Pensando en las personas que inviertan para el mediano plazo, que sería aproximadamente unos 9 meses, sería ideal sumar a la cartera el bono TX23 con vencimiento el 23 de marzo del 2023, que rinde a la fecha CER +0,6%, pero su rendimiento esperado se sitúa en 72,3%, por lo que también superaría a la inflación. En este sentido, para perder en dólares el tipo de cambio financiero debería ser superior a $430 en seis meses (suba del 44%)”, concluyó Donzelli.

Cómo dejaron claro los expertos consultados por PERFIL, la coyuntura global y local es de incertidumbre, lo que significa volatilidad en todos los mercados, por eso, la mejor recomendación antes de invertir en oro, dólares, obligaciones negociables, bonos o CEDEARS; lo primero es asumir el riesgo y lo segundo, estudiar muy bien el tipo de inversión que se está por hacer.



LR