Cuáles son los nuevos CEDEARs para invertir desde la Argentina

Doce nuevos Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs) se incorporaron a la Bolsa de Buenos Aires este lunes 6 de junio, entre los que se destacan empresas como American Airlines, General Motors y Nio inc.

La inclusión de estos 12 instrumentos fue recibida en el mercado con positivismo, ya que le permite a los inversores una mayor cantidad de alternativas para elegir en qué va a invertir para potenciar sus ahorros.

Asimismo, resulta interesante que los activos incluidos en la lista de CEDEARs amplían la posibilidad de inversiones en algunos sectores o industrias que en los últimos meses despertaron interés en la comunidad inversora.

Los 12 CEDEARs son:

Nio inc (NIO)

La empresa fabricante de vehículos eléctricos, con sede en Shanghái, China, abre un nuevo paradigma para los inversores, ya que, con la llegada de este activo, los ahorristas podrán invertir en la industria de autos eléctricos. Algo que hasta ahora solo se podía realizar a través de acciones de Tesla.

Se trata de una compañía que apuesta por modelos de alta gama y que ha tenido un crecimiento sostenible en los últimos años. Fue registrada en 2014 y actualmente cuenta con más de 15.000 empleados en nómina y su valorización de mercado es de aproximadamente US$ 29.000 M.

General Motors (GM)

La compañía estadounidense fundada en 1908 se dedica al diseño, fabricación y venta de automóviles, camiones y repuestos para autos. Asimismo, brinda servicios de financiamiento automotriz a través de su filial General Motors Financial Company, Inc. Teniendo bajo su conglomerado firmas como Chevrolet.

General Motors reportó una facturación de unos US$ 127.000 M para todo el 2021 y un beneficio neto de US$ 9.945 M. Con relación a su capitalización bursátil, actualmente es de unos US$ 56.000 M, según cifras aportadas por Invertir Online (IOL).

Con la mirada puesta en el futuro, General Motors pidió a los reguladores estadounidenses permiso para construir y desplegar un modelo de vehículo completamente autónomo, el cual no necesitará controles humanos como los pedales de frenado o el volante.

Electronic Arts (EA)

Fundada en 1982, la compañía estadounidense publica y distribuye juegos, contenido y servicios para consolas de videojuegos, computadoras o teléfonos móviles alrededor del mundo.

Entre sus gafas más destacas se encuentran: FIFA, The Sims, Battlefield, Madden NFL, Apex Legends, Anthem y Need for Speed.

Hace poco, varios medios de comunicación estadounidenses reportaron que la firma se encuentra en negociaciones con una serie de empresas para una posible fusión o venta. Su valoración de mercado supera los US$ 39.000 M. Al tiempo que en su último balance trimestral, EA reportó una facturación cercana a los US$ 1.750 M y una ganancia de 1,32 dólares por acción.

Sea Limited (SE)

Originaria de Singapur y perteneciente al sector tecnológico, se destaca por una amplia participación tanto en comercio electrónico como en el negocio de servicios financieros y pagos de forma digital. Asimismo, también participa en la industria de los videojuegos.

En ese segmento, ofrece y desarrolla juegos para dispositivos móviles y computadoras a través de su división conocida como “Garena”. En el área de comercio electrónico, administra un mercado de terceros a través de la aplicación móvil, Shopee, y los sitios web que conectan vendedores y compradores.

La compañía fue registrada en 2009 y hoy por hoy cuenta con una capitalización bursátil de unos US$ 46.000 M. En su último balance trimestral, la compañía informó una facturación de unos US$ 2.900 M y una pérdida de 0,80 dólares por acción, según cifras de IOL.

Coinbase (COIN)

Originaria de San Francisco, California, la plataforma de comercio de criptomonedas ofrece varios servicios de intercambio entre criptoactivos y monedas fiduciarias en cerca de 32 países, así como almacenamiento y gestión de activos digitales en 190 países.

En su último balance trimestral, la empresa de Silicon Valley reportó una facturación de unos US$ 1.170 M y una pérdida de 1,98 dólares por acción. Sobre su capitalización bursátil, actualmente es de unos US$ 16.000 M. A pesar de que actualmente no sea el peor momento de este tipo de activos, se trata de un sector en el cual no existían muchas alternativas de inversión en La Bolsa porteña.

XP (XP)

Es una plataforma de servicios financieros de origen brasileño que brinda a los clientes dos tipos principales de servicios. En primer lugar, servicios de asesoría financiera para clientes minoristas, clientes de alto poder adquisitivo, clientes internacionales, así como corporativos e institucionales.

La compañía fue fundada en 2001 y tiene su sede en San Pablo, Brasil. Actualmente, su valorización de mercado supera los US$ 12.000 M. En su último balance trimestral, la compañía reportó una facturación de unos US$ 3.120 M y una ganancia de 1,52 dólares por acción.

S&P Global (SPGI)

Es una compañía estadounidense que proporciona calificaciones crediticias, puntos de referencia, análisis y datos sobre los mercados financieros internacionales, productos básicos y automóviles.

Actualmente, S&P Global es la agencia de calificación crediticia más grande del mundo y su capitalización bursátil está valuada en unos US$ 118.000M. En su última entrega de resultados, la compañía reportó una facturación de unos US$ 3.070 M y una ganancia de 2,89 dólares por acción.

A finales de febrero del corriente año, la calificadora dio por terminada su fusión con el proveedor de servicios de información IHS Markit, una de las firmas de servicios de información más importantes del mundo.

American Airlines (AAL)

Es una aerolínea estadounidense fundada en 1930, con sede central en Fort Worth, Texas. La aeronáutica ofrece transporte aéreo de pasajeros y carga y es actualmente una de las 10 aerolíneas más valiosas del mundo, con una capitalización bursátil de US$ 11.260 M.

Si se revisan los últimos resultados trimestrales informados por la aerolínea, reportó una facturación de unos US$ 8.900 M y una pérdida de 2,32 dólares por acción.

Twilio (TWLO)

Fundada en 2008 en Estados Unidos, pertenece al sector de la tecnología de la información. Provee una plataforma basada en la nube de herramientas de comunicación programables y permite que los desarrolladores de aplicaciones de software usen sus interfaces de programación y manejan la lógica de comunicación de alto nivel; y dando acceso a la utilización de voz programable, mensajería, video programable y e-mail dentro de las aplicaciones.

En su último reporte de resultados, la compañía informó una facturación de unos US$ 875,4 M y e informó un beneficio por acción por encima de las expectativas de los analistas.

LAM Research (LRCX)

Es una empresa que fabrica, da servicio y comercializa equipos de procesamiento de semiconductores utilizados en la fabricación de circuitos integrados. La compañía fue fundada en 1980 por David K. Lam y tiene su sede en Fremont, California.

En su último balance trimestral, la compañía informó una facturación de unos US$ 4.060 M y una ganancia de 7,40 dólares por acción. Con relación a su capitalización bursátil, actualmente es de unos US$ 72.000 M.

Su desembarco en la Bolsa porteña ofrece a los ahorristas locales la alternativa de invertir en la industria de los semiconductores, sector en el que también se puede poner dinero a través de Nvidia, Intel, AMD, Qualcomm y Broadcom, entre otras.

Dow inc. (DOW)

Es una compañía fundada en 1897 en Estados Unidos que se dedica a la fabricación de productos químicos, a través de la combinación de la ciencia y la tecnología, para desarrollar soluciones innovadoras. Opera a través de tres segmentos de negocio: Materiales y Recubrimientos de Desempeño, Intermedios Industriales e Infraestructura y Empaques y Plásticos Especiales.

La firma tiene su sede central en Midland, Michigan y tiene una capitalización bursátil de unos US$ 48.800 M. En su último balance trimestral, la compañía informó una facturación de unos USD 15.260 M y una ganancia de 2,34 dólares por acción.

Embotelladora Andina

Es una compañía que produce, comercializa y distribuye productos de Coca-Cola en Chile, Brasil, Argentina, y Paraguay. Los productos incluyen bebidas gaseosas, energéticas, isotónicos, agua embotellada, jugos, cervezas, licores y bebidas energéticas.

Fue fundada en 1946 y tiene su sede en la capital chilena y se ha logrado convertirse en una de las tres mayores embotelladoras de Coca-Cola en Latinoamérica, con una valoración de mercado de unos US$ 1.700 M.

Andina es el mayor productor de gaseosas en Chile y el segundo mayor productor de gaseosas en Brasil y Argentina. En 2020, el 47% del volumen de venta de bebidas gaseosas en Chile fue en los envases retornables que utiliza la compañía.

Algunas advertencias

Es importante recordar que, actualmente, el mercado de renta variable está atravesando un momento desafiante debido a que la Reserva Federal de Estados Unidos inició una política monetaria mucho más restrictiva. Después de lo que fue un 2021 con rendimientos sobresalientes, el mercado parece haber dado un drástico giro en 2022 y ahora la volatilidad domina los principales índices.

Por eso, se recomienda, antes de comenzar a tomar posición de los nuevos CEDEARs esperar que la volatilidad merme un poco en Wall Street. De hecho, para que eso ocurra, hay que esperar a que la inflación en Estados Unidos comience a mostrar signos claros de desaceleración para que la FED cuente con el margen para poner en marcha una política monetaria menos agresiva.

SE