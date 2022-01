Todo sobre los Cedears de ETFs, la nueva herramienta estrella del mundo financiero local

El mercado financiero argentino incorporó como nueva herramienta los CEDEARs de ETFs (sigla en inglés de Exchange Traded Fund), papeles de fondo comunes de inversión que cotizan en los mercados internacionales, que a su vez están compuestos por un menú de diferentes instrumentos.

Vale recordar que desde ayer, los inversores argentinos pueden negociar estos instrumentos en BYMA con montos en pesos. Hasta el momento, estos activos que replican índices de distintos sectores y regiones, no estaban disponibles localmente.

Al igual que en la operación con CEDEARs, los inversores del mercado minorista argentino pueden adquirir estos títulos en pesos.

“Desde BYMA nos propusimos acercarle estos instrumentos a los inversores argentinos y trabajamos en pos de este objetivo. Nos llena de orgullo haber liderado este hito para el Mercado de Capitales de nuestro país y seguir sumando alternativas de inversión para toda la sociedad”, explicó el Presidente de BYMA, Ernesto Allaria.



¿Qué son los CEDEARs? .

La sigla significa (Certificados de Depósito Argentinos) y son activos financieros del mercado local que representan acciones ordinarias de empresas que cotizan en el exterior, por ejemplo Apple o Amazon, Alibabá, Disney o Tesla.

Los argentinos se protegen más de la inflación que de la devaluación

El mercado doméstico ofrece un amplio abanico de opciones, incluso con acciones argentinas que no cotizan en Buenos Aires pero si lo hacen en Nueva York como es el caso de Mercado Libre.

Se negocian tanto en pesos como en dólares, aunque vale destacar que actualmente el mayor volumen de operaciones se da en pesos.

Entre sus principales ventajas está que permiten invertir en las empresas más importantes del mundo sin necesidad de contar con una cuenta en Estados Unidos y que la posición se mantiene dolarizada ya que el precio no sólo se ajusta según la variación del precio de la acción en el mercado del exterior, sino también a partir de cambios en la cotización del dólar CCL.

¿Qué son los ETFs o Exchange Trade Funds?

Son fondos de inversión que tienen la particularidad de cotizar en bolsa y que están conformados por otros activos lo cual permite una gran diversificación de la inversión con un monto bajo.

Pueden ser de acciones, bonos, commodities y además hay algunos que están atados a índices. Por ejemplo estarán disponibles ETF que replican el Dow Jones, S&P 500 y el Nadaq.

También habrá uno ligado al índice de mercados emergentes, para los más adeptos al riesgo.

Cuáles fueron las 5 acciones argentinas que más subieron en el 2021

Cuáles son los 9 ETFs habilitados por la CNV

1- SPDR S&P 500 (SPY). Se compone de una cartera que representa las 500 acciones en el índice S&P 500.

2- Invesco NASDAQ 100 (QQQ). Replica el índice Nasdaq 100 e incluye 100 de las empresas no financieras más grandes por capitalización de mercado cotizadas en Nasdaq.

3- IShares Trust Russell 2000 (IWM). Replica el índice Russell 2000 Index Fund. Mantiene acciones de capitalización pequeña de los Estados Unidos.

4- IShares MSCI Emerging Market (EEM). Replica el desempeño del MSCI TR Emerging Markets Index y mantiene acciones de capitalización grande y mediana de mercados emergentes.

5- The Select Sector Financial (XLF). Representa el desempeño del The Financial Select Sector Index. Incluye empresas de servicios financieros cuyos negocios abarcan desde la gestión de inversiones a la banca comercial y de negocios.

6- Cef Select Sector SPDR Energy (XLE). Representa el desempeño del The Energy Select Sector Index. Incluye acciones de capitalización grande de energía en EE. UU e invierte en empresas que desarrollan y producen petróleo crudo y gas natural.

7- SPDR Dow Jones Industrial (DIA). Replica el índice Dow Jones Industrial Average. Mantiene 30 acciones de capitalización grande de los Estados Unidos que representan el índice.

8- IShares MSCI Brazil Cap (EWZ). Busca que sus resultados de inversión se correspondan con la rentabilidad del índice MSCI Brasil 25/50. Invierte en empresas de capitalización mediana y grande en Brasil que representan el 85% del mercado bursátil brasileño.

9- ARK Innovation (ARKK). El ETF ARKK es de gestión activa y busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en valores de renta variable nacionales y extranjeros de empresas que son relevantes para el tema de inversión del Fondo de innovación disruptiva.

LR