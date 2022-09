Si tengo $100 mil pesos ¿en qué los puedo invertir?

¿Existe un momento adecuado para comenzar a invertir? Nadie puede anticipar el mercado, así que lo más importante es dar ese paso, ya que al pasar más tiempo sumergido en ese universo, además de aprender sobre él, se puede aprovechar el interés compuesto.

Un viejo refrán se repite mucho entre los asesores de inversiones. “El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora”. Conviene entonces pensar en activos que se valoricen con el correr de los años y por supuesto, que le ganen a la inflación.

La práctica de guardar los dólares debajo del colchón quedó en el pasado, aunque al comparar a la divisa estadounidense con el peso argentino, por supuesto que conviene, pero en el mediano plazo atesorar dólares hoy significa perder plata.

Las inversiones bajo la lupa de los expertos

“Muchas personas se acercan al mercado con miedos, pero los superan al entender que necesitan hacer algo diferente a lo que vienen haciendo. Así sea porque saben que el plazo fijo no es una gran opción y comprar dólares con una inflación del 8% en Estados Unidos tampoco o porque ahorraron algo de capital y no saben como hacerlo producir”, explicó Gastón Lentini en diálogo con PERFIL.

Gastón Lentini es asesor financiero independiente. “Pasé a la actividad independiente con un objetivo muy claro: ayudar a las personas a gestionar su dinero generando contenido gratuito para el que se interesa en aprender y en invertir”, comentó.

Lentini construyó en las redes sociales una comunidad de casi 20 mil seguidores en la que comparte sus conocimientos. “Otro miedo común es el de no querer arriesgar y eso se deriva de no conocer en que se puede invertir. Existen instrumentos muy arriesgados, pero también, muy conservadores y mi función de asesor está en acompañar a cada persona a que aprenda y entienda, en que está invirtiendo, qué riesgo tiene y que puede esperar de su inversión”.

“Eso de hacerse millonario en un mes, lo dejamos para las películas”, comentó.

Entonces, ¿si tengo 100 mil pesos en qué me conviene invertirlos?

“La ley primera es no perder poder de compra y ahí sabemos que hablamos de la inflación. Existen los plazos fijos UVA y algunos bancos aún los tienen disponibles, también están los Fondos Comunes de Inversión (FCI) que ajustan por el CER. Ambos instrumentos tienen sus riesgos y buscan proteger al inversor de la inflación”, explicó Lentini.

“Es una alternativa simple y que se logra con pocos clics. Quien quiera diversificar su inversión podrá ir sumando instrumentos que ajusten por el tipo de cambio oficial, el dólar bolsa, comprar bonos en dólares o acciones”, agregó.

Por su parte, Maira Pascual, también asesora financiera independiente y con una amplía trayectoria en los mercados, señaló a PERFIL: “Siempre depende del horizonte de inversión y de la aversión al riesgo. Es decir, del tiempo que pretendo dejar mi dinero invertido y de qué riesgos puedo tolerar”.

“Si necesito pagar tarjetas en 15 días, entonces la alternativa es colocar una caución bursátil que está rindiendo aproximadamente el 55% anual o bien, suscribir a un Fondo Común de Inversión que tenga disponibilidad al mismo día o bien, al día siguiente”, agregó.

“Estos Fondos tienen un rendimiento promedio del 43%, pero ya están subiendo al ritmo de la suba de la tasa de la política monetaria. No recomiendo para este tipo de objetivos los FCI que ajustan por CER (inflación), ya que pueden ser muy volátiles”, advirtió Pascual.

“Con 100.000 pesos también se pueden comprar acciones argentinas o bien CEDEARS, si pensamos en captar mayores posibilidades y tolerar alta volatilidad”, señaló la analista.

Otros instrumentos de inversión

“La inflación no cede y para los pequeños inversores un FCI es una buena alternativa en lugar de ir a buscar un Bono específico. Hablando de este mismo plazo, las LEDES son interesantes. Son instrumentos de renta fija a tres meses aproximadamente que tienen una tasa nominal del 75% y efectiva del casi 96%”, comentó Pascual.

“Ahora para quienes tienen en mente ahorrar para generar una reserva, sin un objetivo determinado y quizás tengan más preocupaciones con la economía (y política) argentina actual, la recomendación es dolarizar”, señaló la analista.

En esa línea, Pascual agregó: “El perfil más conservador puede comprar dólar bolsa o MEP (siempre y cuando cumplan con las normativas vigentes); puede comprar Obligaciones Negociables quien tolere un año mínimo de inversión o puede comprar Bonos soberanos hard dollar quien tolere más riesgo y pueda dejar más tiempo su dinero invertido”, concluyó.

¿De qué dependen las ganancias de mis inversiones?

“La física tiene leyes como la de la gravedad y el mercado también las tiene. Una de ellas dice que, si nos prometen mayor rentabilidad, estamos asumiendo más riesgo. Así como no hay forma de que suelte una manzana y esta no caiga al suelo, no puedo pretender ganar 100% en un día sin asumir un gran riesgo de que ese negocio me salga mal”, explicó Lentini.

En ese mismo eje coincidió Pascual: “Las ganancias dependerán del riesgo. La regla de oro es que, a mayor riesgo, hay mayor rentabilidad. Estar invertido en pesos puede ser atractivo, pero debemos tener en cuenta que la inflación proyectada de acá a fin de año pisa las tres cifras. Con lo cual, no perder plata en pesos en el corto plazo es un tema muy delicado”.

“Podemos creer que hay atajos, pero no. La parte codiciosa de nosotros quiere que existan los caminos cortos, pero la realidad es la que manda y por eso sugiero ir por el camino largo. Entender lo que uno hace es primordial y si quiere asumir más riesgo hacerlo con una porción pequeña de su capital, ya que en caso de que salga mal tenemos que poder seguir adelante”, agregó Lentini.

¿Qué es la diversificación y por qué tenerlo en cuanta a la hora de invertir?

"La diversificación es poner los huevos en diferentes canastas. Si compramos departamentos podemos diversificar entre barrios y así tenemos menos chances de que nos vaya mal. Le puede irle mal a un departamento porque un barrio se volvió inseguro, pero la probabilidad de que todos sean más inseguros es baja”, ejemplificó Lentini.

“Esta misma lógica debemos aplicar para las acciones que compramos, pero también podemos diversificar entre otro tipo de activos más seguros, como son los bonos. Ellos rinden menos, pero nos dan más seguridad y tener una parte de nuestra cartera con bonos, puede ser una buena idea según nuestra situación”, agregó el analista.

“La Bolsa es el mejor lugar para los ahorristas que quieren convertirse en inversores. Las barreras de acceso son muy bajas y las de salida, también. Puedo asociarme a Google por menos de $600, prestarle dinero a Aluar a partir de solo $150. Es decir, con poco dinero puedo participar de los negocios de distintas empresas, tanto nacionales como internacionales”, señaló por su parte Pascual.

El armado de un portafolio de inversiones

“La recomendación que me gusta darle a mis clientes es buscar empresas que les encanten, que las vean de acá a 10 años con buenos negocios, creciendo para participar de sus ganancias y dormir tranquilos cada noche, sin importar las noticias y el día a día. Diversificando, esa tranquilidad crece, prestar dinero a distintos sectores de la economía, pensar globalmente, es poner los huevos en distintas canastas”, añadió la analista consultada por PERFIL.

“Y si a esta diversificación antes la pasamos por un embudo en el que decante un porcentaje en renta fija y otro en renta variable, donde la fija sea mayor que la variable, entonces toleraremos los vaivenes mucho mejor. Invertir un 80% en renta fija, que no nos expone tanto al riesgo y 20% en renta variable, nos da el aire que necesitamos para la maratón que es invertir. Primero distinguir entre renta fija y variable, después elegir en qué negocios quiero asociarme, mirando el largo plazo”, recomienda Pascual.

Cómo dejaron en claro los expertos en inversiones consultados por PERFIL hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de empezar el mundo de las inversiones. Lo importante es empezar pronto y ser constante.

No se necesita una gran suma de dinero para iniciar, ya que sucede igual que con el conocimiento financiero. Cuanto antes se conozca cómo funcionan las finanzas y las inversiones, más rápido se podrán conocer todas sus ventajas y aprovecharlas al máximo.