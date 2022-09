El Grupo Techint ratificó sus inversiones en Vaca Muerta en encuentro UIA

Tecpetrol, la rama petrolera del Grupo Techint, mantiene su fortaleza en Vaca Muerta con el yacimiento Fortín de Piedra, que produce el 15% del gas que se consume en toda la Argentina, pero no se queda solamente con ese dato: tiene inversiones estimadas para 2023-2030 en 75 mil millones de dólares, lo que generaría más de 4.500 puestos de trabajo gracias a la participación de alrededor de mil firmas contratistas.

Claro que, para alcanzar esas cifras, la firma requiere un acuerdo político entre todos los actores que sirva para contar con reglas de juego claras en materia impositiva, laboral y tributaria, además de la garantía del acceso a divisas, sobre todo teniendo en cuenta que la competencia está determinada por países como Estados Unidos y Qatar. Pese al escenario complejo, las expectativas son altas ya que, como deslizaron desde la propia empresa, hay consenso general de la importancia de Vaca Muerta en medio de un contexto mundial marcado por la escasez de energía.

En la semana que pasó, el CEO de la petrolera, Ricardo Markous, anticipó que “la pata petrolera de Tecpetrol en Neuquén sería el proyecto de Los Bastos en Puesto Parada que esperamos largarlo pronto”, Y que dio cuenta que “el timing de esa explotación daría para empezar a principios del 2024, en el primer trimestre, junto con la ampliación de Oldelval”.

“Los pozos realmente han dado muy bien, estamos haciendo tres pozos más de apraisal y estamos solicitando a la provincia (de Neuquén) la concesión no convencional (Cench) para un desarrollo petrolero que para Tecpetrol sería muy importante porque tenemos Fortín de Piedra, pero produce mil metros cúbicos, unos 6 mil barriles por día, pero necesitamos un proyecto petrolero”, remarcó Markous ante Energía en On.

En medio de estos proyectos en danza, Luis Betnaza, uno de los representantes de la compañía, sostuvo que el rol que tienen en la sociedad es generar riqueza y en este momento deben respetarlo, “a rajatabla”, más allá de las particularidades que ofrece el país en materia política. “Cualquier ruido adicional complica todo y aún más”, definió en una rueda de prensa que ofreció en el marco del Día de la Industria, que finalmente tuvo como principal particularidad un reclamo de justicia y repudio ante lo vivido por Cristina K.

Sobre lo que pasó el jueves en el barrio de Recoleta, el empresario indicó que “no es un hecho político, de ninguna manera” sino que se trató de “un delirante y que gracias a Dios no pudo ir más allá de donde fue”. Al igual que Betnaza, Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA, se mostró consternado por todo lo que pasó y así lo expresó: “Tenemos una edad mayor a la promedio y en casi 40 años de democracia, en la que vivimos épocas muy difíciles del país, que considerábamos superadas. Lo de anoche fue un salto al pasado, pero espero que no sea un salto al vacío”. “Lo que pasó ayer espero no vuelva a pasar jamás. No nos merecemos que ocurra algo tan grave. No podemos dar espacio a la más mínima duda de que toda Argentina está unida en este sentimiento. Nuestro deber como dirigentes es poner esfuerzos en cuidar la democracia, la paz y la vida, y para eso estamos acá”, declaró.