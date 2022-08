5 claves a tener en cuenta antes de pensar en una inversión inmobiliaria

El mercado inmobiliario en los últimos cinco años y especialmente luego de la pandemia sanitaria ha generado oportunidades de inversión que realmente son muy interesantes.

Pero, para que la decisión sea exitosa es necesario contar con información y asesoramiento actualizado de mercado, ya que, lo que hace muchos años era un mal negocio hoy puede ser una oportunidad muy interesante.

Anarquía en el mercado inmobiliario: un 60% de los alquileres se encuentran dolarizados

Por este motivo, existen aspectos a considerar seriamente por parte de quien quiera comenzar con este tipo de inversiones o quien hoy no está debidamente informado de los cambios ocurridos en este mercado en los últimos tiempos.



Las 5 cuestiones a analizar



1. Investigación de mercado.

Es esencial asesorarse con un especialista en finanzas y con un corredor inmobiliario actualizado e informado.

Las preguntas que deberás hacerte son: ¿Los precios de los inmuebles han llegado a su piso?; ¿Qué tipo de inmuebles están siendo más vendidos y cuáles no?; ¿Puedo acceder a algún tipo de financiación por parte del vendedor?; ¿En qué lugares hay mucha demanda de alquileres a plazo legal en dólares y cuál es el costo de una propiedad en esa locación?; ¿Dónde funcionan mejor los alquileres temporarios con renta en dólares y que costos asociados tengo? Una investigación inteligente y pormenorizada es clave para evitar cometer errores en el proceso de elección de una propiedad y predecir ciertamente su rentabilidad.



2. Tipo de inmueble a seleccionar y ubicación.

El tipo de propiedad que elijas y su ubicación puede representar la diferencia entre obtener una buena rentabilidad y sufrir una pérdida. En términos generales, la primera decisión que tendrás que hacer es decidir si la compra será de una propiedad comercial o una residencial. Si optas por una residencial, la elección será entre un inmueble usado o una construcción nueva. Usualmente las usadas tienen un precio menor, pero suelen requerir refacciones o mejoras y las nuevas si bien tienen un precio más alto son las más buscadas por compradores e inquilinos y no requieren por al menos cinco años, costos de mantenimiento.



3. Propiedades para vender o para alquilar.

La siguiente opción es entre propiedades de alquiler o comprar propiedades para venderlas, los alquileres son para inversores que buscan ganancias a largo plazo, mientras que el enfoque de comprar para vender te ofrece la posibilidad de una mayor rentabilidad en el corto plazo, pero esta estrategia viene con un riesgo agregado más alto. Otra opción es invertir en una propiedad de alquiler en una ciudad turística o que da una alta renta en temporada.

Luego todo se reduce a lo que es la propiedad en sí: pequeña o grande, de alta o baja gama, de lujo o no. Las propiedades de lujo son siempre una buena opción, ya que tienden a ofrecer más seguridad y su exclusividad significa que no están tan expuestas a fluctuaciones del mercado como otros tipos de propiedades, ya que siempre habrá un sector de mercado que apunte a ese tipo de bienes escasos.



4. Diversificación

Al invertir en inmuebles si tu economía lo permite, debes estar preparado para diversificar las inversiones y no asignar todo el capital a una sola propiedad. Invertir el dinero en múltiples propiedades permite reducir los riesgos y aumentar el potencial de rendimiento, ya que no estarás sujeto al éxito o al fracaso de una sola unidad inmueble, si una no funciona, las otras lo compensarán.



5. Evalúa el costo impositivo de las inversiones.

Los bienes inmuebles están sujetos a muchos impuestos. Por esta razón, conocer las vertientes legales es fundamental para una buena gestión de tu dinero. Si estás pensando en comprar, el pago de ganancias, el valor del impuesto a los bienes personales y por supuesto, que las inversiones realizadas puedan ser debidamente justificadas ante el Fisco, para evitar fuertes multas que desnaturalicen el análisis de la rentabilidad prevista.

El valor de los inmuebles: ¿Cuál es la tendencia de los precios de las propiedades en 2022?

Es muy importante hacer un análisis de la situación mundial, que siempre, termina llegando a nuestro país. En los países de Europa y de América del Norte, los valores de los inmuebles subieron y se generó un movimiento en ventas inmobiliarias que hace tiempo no ocurría. Es indefectible que esta tendencia ocurra en nuestro país.

En este momento, existen grandes oportunidades para comprar inmuebles en Argentina, ya que la baja en los valores es similar a la que ocurrió en el año 2001. Recordemos que los valores de las propiedades luego de esa enorme crisis se recuperaron muy rápidamente y quienes invierten en momentos de crisis son los que siempre hacen la mayor diferencia, pero hay que tener la visión y valentía para ello. No tengo dudas, la mejor y más segura inversión que puede hacerse hoy es comprar inteligentemente bienes inmuebles, la rentabilidad a mediano y largo plazo la aseguro.

* Presidente de CAMESI (Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios), Presidente de Keymex Argentina, martillero y corredor público