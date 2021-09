"Las urnas hablaron" dijeron ayer los pre candidatos de uno y otro lado de la vereda política. Hoy comenzó a hablar el mercado, luego de los resultados electorales. Y en la apertura, incluso en lo que se llama el "premarket" ya se anticipaba clima de optimismo con subas importantes para las acciones locales. Sin embargo, parece también estar lejos de ser una coyuntura que se mantenga estable en el tiempo. Todo dependerá de las decisiones políticas que asuma el gobierno de cara a los dos años que aún tiene por delante.

Perfil dialogó con varios economistas que nos dieron su visión respecto a qué esperar en materia de política económica para el corto y mediano plazo y las opiniones se tocan en varios puntos, en especial en el clima de "optimismo" que veremos en los próximos días en el mercado financiero, aunque también en las dudas que genera la posibilidad de que el gobierno "redoble la apuesta" de su política intervencionista, muy lejos de la ortodoxia. Todo con un claro condimento político.

Para Aldo Abraham, Director Ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, el hecho de que el gobierno haya perdido claramente va a generar optimismo en los que invierten y ahorran. "Probablemente veamos que los mercados andan mejor durante un tiempo, más si esto se confirma allá por noviembre", estimó

Las acciones argentinas en Wall Street suben más de 10 % tras la derrota oficialista

Para Abraham quedan muchas dudas respecto de que las expectativas del mercado no terminen siendo un cambio de rumbo económico. "Es más probable que este gobierno redoble la apuesta en términos de intervencionismo, estatismo, dirigismo y populismo a que tome un camino de mayor ortodoxia, con lo cual este modelo que venimos viendo no sólo va a seguir sino que se va a profundizar", adelantó. De seguir este derrotero, el gran problema lo enfrentará el sector productivo que ya no tiene más espaldas para aguantar estas malas políticas. "Está agobiado, con lo cual lo más probable es que antes de las elecciones de 2023, tengamos que pasar por el desierto. Está la tierra prometida, allá al final, es cierto, pero primero habrá que pasar por el desierto y eso va a implicar que los mercados en algún momento se van a dar cuenta y van a revertir el optimismo que puedan demostrar en estos tiempos", argumentó.

El "factor político", clave para lo que viene

Por su parte, también para Camilo Tiscornia Director de C&T Asesores Económicos, el resultado de las PASO, la derrota oficial, desde el punto de vista financiero y en el mundo empresario es bien visto. "Es muy probable que veamos mejoras en los próximos días de indicadores financieros, especialmente en acciones que están muy castigadas luego de las PASO 2019".

Al referirse a cómo pueden seguir las políticas económicas y el resto de las variables Tiscornia recordó que hay un tema político que gravita esencialmente: "Cuál va a ser la reacción del gobierno ante el resultado Creo que el kirchnerismo es probable que quiera intentar redoblar la apuesta, es decir seguir con el mismo camino de contener al dólar, gastar más, más emisión, tratar de poner toda la plata en calle para que la gente sienta una mayor sensación de consumo", explicó. Sin embargo también anticipó que no se sabe si esa puede ser la reacción de todos los que conforman la coalición de gobierna. "Hay que ver qué opinan el resto de los gobernadores. Nadie sabe la reacción de qué va a pasar y depende de la forma en que Cristina enfoque el asunto".

Respecto a lo que puede pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el economista evaluó que si bien lo más razonable sería cerrar el acuerdo y cambiar el rumbo de algunas políticas, también reconoció que para el gobierno "no me queda en claro la ventaja política de hacer un acuerdo con el Fondo en este momento", expresó. Además indicó que hasta que el gobierno defina el rumbo entre moderar o redoblar la apuesta (yo me inclino por redoblar), vamos a coexistir con una tensión económica porque se van a agravar los desequilibrios ya presentes y al mismo tiempo habrá una especulación financiera de tipo positiva, atada a la idea de un cambio en las elecciones de 2023".

Orlando Ferreres: "Si el gobierno acuerda con el FMI, podría recuperar parte de los votos"

Finalmente, el Director de C&T reafirmó que este escenario es muy incierto en la medida en que "Cristina Fernández de Kirchner puede seguir haciendo su voluntad o de alguna manera el resto del peronismo la empieza a contener para evitar una derrota más fuerte", cerró.

Un cambio fuerte de "expectativas"

"Los fundamentals del mercado no cambian mucho pero si las expectativas", aseguró Guido Lorenzo el Director de la consultora LCG e indicó que será muy importante estar atentos a cómo se reordena el oficialismo luego de estos resultados, dado que todavía le queda un trecho importante por gobernar.

Para Lorenzo el resultado "definitivamente revalancea y obliga a pensar que con el Fondo Monetario la acción de radicalización es rara de avalar y que por lo tanto puede tender todo más al centro", consideró.

En la misma línea explicó que si bien la visión más tradicional indica que este gobierno tendería más a aumentar el gasto y la emisión (en esta idea de ir por más), "emitir mucho dinero por dos meses puede tener una sensación mas de inestabilidad o puede tener consecuencias de inestabilidad cambiaria más que sobre el nivel de actividad, con lo cual no se hasta qué punto sería inteligente esa alternativa", comentó.

El Gobierno presenta el Presupuesto tras las PASO

Lo que no quedan dudas para el economista es que en estos dos años que quedan por delante el gobierno deberá definir un rumbo: "Independientemente de que sea más o menos radicalizado, van a tener que definir un rumbo con el Fondo adentro", argumentó.

Un resultado que aleja al país de Venezuela y un dólar blue a más de $200

"Cualitativamente Argentina mejoró notoriamente con los resultados de las PASO de ayer en la medida en que estas elecciones le permiten, esquivar el rumbo a Venezuela", explicó el asesor económico Salvador DI Stéfano.

Por otra parte, y al referirse a las variables macro (lo cuantitativo), Di Stéfano explicó que "vamos a seguir en el escenario de déficit fiscal financiado con emisión monetaria y vamos a tener en el tipo de cambio oficial, las tarifas y los precios cuidados el ancla para que no se dispare la inflación".

Respecto a uno de los temas que más complican la coyuntura, que es la divisa estadounidense, el economista explicó que augura "un dólar oficial que va a seguir planchado, el dólar bolsa va a seguir "semi planchado" por la intervención del Banco Central y el dólar blue va a seguir estando libre", explicó. Siguiendo los cálculos que realizan desde su consultora explicó que "cuando hay mucha emisión esos pesos van al dólar blue, con lo cual para los meses que vienen vamos a tener un alto déficit fiscal, (que lo dice también el Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA), que va a estar financiado con emisión monetaria y que ese excedente de pesos que no pueda retirar el Banco Central van a ir a dólar blue, por eso estamos pensando en un dólar mayor a $200", anticipó

Por otra parte, el analista financiero indicó. "no vemos que la actividad económica pegue un salto importante, con lo cual este año será de rebote, con una economía que probablemente crezca 7,5% , pero no deja arrastre para 2022, que en el mejor escenario crecerá 2%", estimo.

Respecto a la tasa de interés, adelantó que según su mirada va a seguir controlada por el BCRA, con lo cual seguirá estando en torno al 38%; "37% para ahorristas de plazo fijo y para grandes montos 34%, lo cual no genera que haya cola en los bancos para hacer plazos fijos", concluyó.

Por lo pronto, mucho se especula sobre cambios de gabinete que incluso podrían tocar el área de economía. Más allá de las decisiones oficiales, entre mañana y pasado Economía tiene otra prueba importante con la presentación del Presupuesto 2022, una herramienta que tal vez permita vislumbrar algunas de las apuestas que el gobierno tiene preparadas para lo que viene.

LR