Los tarifazos golpean a un salario que sigue en caída

La oficialización del nuevo aumento en el transporte para el área metropolitana de Buenos Aires se suma a los tarifazos de agosto que tiran aún más abajo la capacidad de compra de los trabajadores. El sueldo promedio retrocedió 12,4% desde que asumió Javier Milei, aunque el derrumbe para los informales alcanza el 22,4%, midió la consultora Vectorial. Esto es en comparación con noviembre, el último mes de Alberto Fernández, por lo que incluye la fuerte devaluación de diciembre.

Como fue formalizado en el Boletín Oficial, el boleto mínimo de colectivo se incrementó $ 100 hasta los $ 371,13 para el AMBA desde el 12 de agosto. Las alzas para el resto de los segmentos fueron superiores, al punto de que un boleto para hacer hasta 6 kilómetros $ 413,44, hasta 12 kilómetros $ 445,29, hasta 27 kilómetros $ 477,17 y por encima de eso $ 508,83. Ese cuadro considera que la SUBE se encuentre nomenclada, ya que la tarifa más barata sin tenerla registrada pasará a $ 590,10.

Los aumentos llegan en momento en que se sufrió una caída del 7% sobre la cantidad de pasajeros de transporte automotor en el primer semestre, confirmó Luciano Fusaro, presidente de AAETA. En diálogo con Data Diario, el titular del gremio empresario lo adjudicó a “la caída de la actividad económica, que implica menos puestos de trabajo, además del aumento del boleto en un momento en que los salarios perdieron mucho poder adquisitivo, si bien sigue siendo el más barato de Argentina, estaba en $ 77 en enero y ya subió $ 200. Por lo tanto, aquel que puede evitar el colectivo, lo va a hacer”.

En mayo, el consumo masivo cayó 10% a nivel interanual y acumula una merma del 7,8% en el último año, de acuerdo al relevamiento que elabora Scentia. Este escenario puede complejizarse con los incrementos de agosto, que abarcaron al gas, luz, nafta, celulares, prepagas y peajes.

Sube el transporte en el AMBA y se suma a todos los tarifazos de agosto

En el marco de este devenir económico, los ingresos de la población continúan sufriendo una pérdida considerable en materia de participación y de poder adquisitivo. “Creemos que aquí es en donde se juega buena parte del éxito del Gobierno”, opinaron desde Vectorial. “Ante la desaceleración de la inflación, si los ingresos no mejoran, no sólo no dinamizarán una economía alicaída que repta sin perspectivas de rebote, sino que buena parte de la población no materializará los beneficios de la atenuación del ritmo de los precios”, ponderaron.

Los salarios acarrean desde la asunción de Milei una pérdida de poder adquisitivo en promedio del orden del 12,4%, según el último informe que presentaron. Si se toman los salarios del sector privado no registrado, los denominados trabajadores informales, la pérdida aumenta en 10 puntos adicionales, es decir, una caída acumulada del 22,4%. Si nos vamos un año atrás, la pérdida acumulada del poder adquisitivo de los salarios es alarmante, casi un 20% para el salario promedio de la economía y casi un 40% para el salario del sector no registrado.

El salario mínimo no cumple la función de piso para fijar los salarios de la economía

Dentro del ámbito laboral, el salario mínimo vital y móvil no cumple la función de “piso”, sino la de “señal” para fijar los salarios de toda la economía y, además, es resultado de una negociación tripartita entre trabajadores, patronal y Estado. En julio, ante la falta de acuerdo entre las partes, el Estado fue quien fijó la pauta de aumentos del SMVM hasta octubre, mes en el que se registrará un aumento anual del 105%. Esta suba nominal, anticipan economistas, se encontrará lejos de compensar el nivel inflacionario.

Más allá de su monto, el sueldo piso medido en términos de la canasta básica alimentaria y canasta básica total registrán hasta junio un considerable deterioro. Mientras que hacia noviembre del año pasado alcanzaba a cubrir 2,44 canastas básicas alimentarias y 1,16 canastas básicas totales, para junio de 2024 la cobertura disminuyó hasta un 1,84 y 0,83, respectivamente. Es decir, en la actualidad, la falta de actualización, el salario mínimo no asegurará salir de debajo de la línea de pobreza.

