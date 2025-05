Marcos Galperin anunció que deja su cargo de CEO de Mercado Libre después de 26 años

Marcos Galperin anunció que, luego de 26 años, dejará de ser Chief Executive Officer (CEO) de Mercado Libre, cargo que será ocupado por Ariel Szarfsztejn a partir del 1 de enero de 2026. A partir de ese momento, Galperin pasará a tener un nuevo rol como Executive Chairman de la compañía. "Es el comienzo de una nueva y emocionante etapa para Mercado Libre”, afirmó en un comunicado

Desde la nueva posición, “mi enfoque estará puesto en la estrategia, la evolución del producto, la cultura, decisiones de asignación de capital, algunos proyectos puntuales y en cómo continuaremos aplicando la inteligencia artificial para transformar nuestro negocio y nuestra empresa”, señaló el fundador de la compañía.

“Estoy absolutamente convencido de que Ariel Szarfsztejn es la persona indicada para liderar esta nueva etapa como CEO de Mercado Libre”, añadió.

Szarfsztejn estudió en la Universidad de Buenos Aires e hizo un posgrado en la Universidad de Stanford. En 2017 y comenzó a trabajar en Mercado Libre en el área Estrategia y Nuevos Negocios y luego lideró el desarrollo de la red logística en toda América Latina. “Durante los últimos tres años, ha dirigido exitosamente nuestro Marketplace. Posee la capacidad, el liderazgo, la confianza del equipo y, fundamentalmente, la cultura necesaria para guiar a MELl por muchos años más”, afirmó Galeprin.

“Tomé esta decisión después de evaluarla durante muchos años. Cuando cumplí 30, pensé que tomaría este paso a los 40. Cuando llegué a los 40 pensé que sería a los 45. Cuando cumplí 50, pensé que era mejor no hacer más pronósticos! Pero hace un par de años comprendí que era el momento de decidir, aplicando el mismo principio que ha guiado mis decisiones más difíciles desde que fundé MELI en 1999: priorizar siempre lo que es mejor para la compañía, más allá de mis sentimientos personales”.

Inversiones en Argentina

Fundada en 1999 por Galperin, Mercado Libre ofrece servicios de comercios y financieros con operaciones en 18 países. De acuerdo con los datos informados en el último cuatrimestre del año pasado, obtuvo cerró ganancias netas por US$ 1.900 millones debido a entradas por US$ 21.000 millones a nivel global. A la vez, el volumen bruto de mercancías (GMV) llegó a los US$ 14.500 millones mientras que tuvo más de 67 millones de compradores únicos con 66 transacciones por segundo.

Asimismo, Mercado Pago reportó un volumen de pagos procesados de US$ 59.000 millones. Además, se registraron 61 millones de usuarios únicos en la fintech. En tal sentido, se registraron 418 transacciones por segundo y más de US$ 10.600 millones de activos bajo su gestión. El portafolio de créditos superó los US$ 6.600 millones.

En abril la compañía anunció que invertirá US$ 2.600 millones en Argentina para fortalecer su red logística, mejorar el desarrollo tecnológico para el comercio electrónico y los servicios financieros, invertir en marketing y contratar servicios clave, entre otras áreas estratégicas.

La inversión, que incluye tanto bienes de capital como gastos operativos, tiene como objetivo consolidar la presencia de la empresa en Argentina y sostener su crecimiento a largo plazo. Además, anunció la incorporación de 2.000 nuevos empleados en el país durante este año, alcanzando un total de 14.000 hacia fines de 2025.

