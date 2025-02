Mercado Libre tuvo el mejor balance de su historia en 2024 y la acción voló en Wall Street

Mercado Libre presentó un balance del cuarto trimestre de 2024 significativamente mejor del previsto por los pronósticos previos y las acciones de la compañía más valiosa de América Latina treparon hasta 7,6% en Wall Street. De esta manera, la empresa fundada por Marcos Galperín exhibió el mejor resultado de su historia.

Los ingresos netos ascendieron a US$ 649 millones y, de esta manera, sobrepasaron las estimaciones de US$ 406 millones que preveía el mercado. Al mismo tiempo, la firma tecnológica informó un ingreso total por US$ 6.100 millones, lo que se tradujo en un crecimiento interanual de 37%.

El impacto de Franco Colapinto y los perfumes árabes: lo más buscado en Mercado Libre en 2024

Mercado Libre: balance récord y acción por las nubes

“Ha sido un trimestre muy bueno. El trimestre pasado también nos pareció muy bueno. No va en línea recta”, indicó el director financiero Martín de los Santos en diálogo con la prensa. Y sumó: “Este ha sido probablemente el mejor año de nuestra historia en términos de resultados financieros, resultados operativos, las mejoras que hemos hecho".

La plataforma líder de comercio electrónico y servicios financieros cerró el año con ganancias netas por US$ 1.900 millones tras obtener entradas por US$ 21.000 millones a nivel global. A la vez, el volumen bruto de mercancías (GMV) llegó a los US$ 14.500 millones mientras que tuvo más de 67 millones de compradores únicos con 66 transacciones por segundo.

Asimismo, Mercado Pago reportó un volumen de pagos procesados de US$ 59.000 millones. Además, se registraron 61 millones de usuarios únicos en la fintech. En tal sentido, se registraron 418 transacciones por segundo y más de US$ 10.600 millones de activos bajo su gestión. El portafolio de créditos superó los US$ 6.600 millones.

Durante el aniversario 25 de la creación de la firma, se alcanzó un crecimiento récord que impulsó las acciones en el premarket: se dispararon más de 13%. Con el correr de las horas, el valor se acomodó y cerró en 7,6%, siendo el papel más destacado de la jornada. Al ubicarse en US$ 2.270,88, la capitalización bursátil superó los US$ 110.000 millones.

Se derrumbó la acción de Globant en Wall Street

A contramano de la buena performance de Mercado Libre, los activos de Globant en Estados Unidos sufrieron un duro traspié al colapsar 23% luego de un resultado decepcionante en su informe correspondiente a los últimos tres meses del año pasado.

El reporte arrojó que en el cuarto trimestre de 2024, las ventas ascendieron a US$ 642,48 millones, una cifra que quedó por debajo de las previsiones de mercado de US$ 645 millones. A propósito de los ingresos netos, sumaron US$ 38,41 millones y fueron menores a los US$ 42,13 millones registrados en 2023.

La facturación anual culminó en US$ 2.415,69 millones, un avance frente a los US$ 2.095,94 millones del ejercicio anterior. En tanto, las proyecciones de ganancias por acción fueron con US$ 1,75 por acción ante los US$ 1,73 pronosticados.

Con la mira puesta en 2025, la compañía argentina de ingeniería software auguró que los ingresos oscilarán entre US$ 2.635 millones y US$ 2.705 millones. El rango es inferior a los US$2.746 millones que aguardaba el mercado y esa discrepancia, sumados a los resultados anuales, derrumbaron la acción de Globant.

MFN CP