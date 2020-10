Martín Guzmán: "La grieta política tiene un costo económico"

"La grieta política tiene un costo económico, es necesario ir a un proceso de construcción colectiva”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, al anunciar un programa que “tendrá como mínimo tres años” para bajar el déficit.

“Nosotros no generamos ningún negocio con la grieta; si hay algo que el Presidente no quiere es la grieta, la grieta cuesta, el Gobierno no fomenta la grieta”, destacó Guzmán.

El ministro también dijo que la grieta política “tiene un costo económico”, ya que a una sociedad fracturada le cuesta mucho tener una economía tranquila, pero es necesario ir a “un proceso de construcción colectiva”.

Además, anticipó que elabora “un programa fiscal plurianual” en el marco del programa en el que trabaja con el FMI y que va a ser enviado al Congreso Nacional para su tratamiento.

El ministro indicó que va a “llevar años” alcanzar el déficit cero y que la semana que viene habrá “noticias positivas”.

“El Gobierno no tiene absolutamente nada que ver" con la usurpación de tierras.

“Es posible que haya más financiamiento de la deuda pública para la parte de gasto de capital”, dijo.

Respecto de los bonistas que criticaron las medidas de Gobierno, Guzmán los calificó de “grupo muy minoritario” y señaló en declaraciones a FM Radio Con Vos que “otro grupo más grande de acreedores emitió otro comunicado despegándose completamente de ellos”.

"Queremos empujar la recuperación económica al mismo tiempo que se ponen las cuentas en orden”, agregó.

Destacó que con los bonistas “jugamos fuerte porque había muchos intereses y han quedado heridas, pero las políticas económicas de la Argentina la definimos nosotros".

"Los que piden es ajuste fiscal en 2021, mayor contracción monetaria, que es lo que hizo el Gobierno anterior y no funcionó; nosotros queremos empujar la recuperación económica al mismo tiempo que se ponen la cuentas en orden”, afirmó.

Guzmán se encargó de aclarar que no va a haber un ajuste sino una reducción del déficit fiscal que sea paralelo a un ritmo que no interfiera con la recuperación económica, por lo que hay que “redefinir cómo se gasta, gastar en lo que tiene más impacto en la recuperación y la generación de valor agregado”.

El ministro aseguró que hay que considerar “la sostenibilidad fiscal no como una política de gobierno sino como una política de Estado, que es lo que la Argentina necesita".

Sobre la toma de tierras, el funcionario aseguró que “el Gobierno no tiene absolutamente nada que ver con eventos de ese tipo”.

Y agregó: “Queremos profundizar los entendimientos y articular más reglas de juego con el sector privado para tener un mejor clima de confianza”.

Destacó también el trabajo con el sector privado y habló del Plan Gas, que es “una inversión pública que va a aumentar la productividad, con más producción y menos importaciones”, como en las medidas para reactivar la construcción y la actividad agroindustrial.

En cuanto a las críticas por la falta de un plan, Guzmán dijo que “lo que se llama plan en la Argentina es algo muy rígido, que quiere imponer condiciones a cinco años, aun en un marco de inestabilidad, y nunca funcionan; o definiciones de régimen cambiario: plan de convertibilidad, plan Primavera, plan Austral”.

“Nosotros planeamos todo: ahora administramos la pandemia y hacia 2021 definimos los pilares del plan, con el Presupuesto, que tiene un programa fiscal financiero, acompañado de un programa monetario consistente”, afirmó.