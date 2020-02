Guzmán mantiene reuniones estratégicas por la deuda con el FMI en EEUU

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunirá este lunes 24 de febrero con integrantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde se estima que estará su directora gerente, Kristalina Georgieva, el encargado del caso Argentino, Luis Cubeddu, y la vicedirectora del Hemisferio Occidental, Julie Kozack, quienes estuvieron hasta el miércoles de la semana pasada en permanente diálogo con funcionarios argentinos en Buenos Aires.

El funcionario argentino participa del foro de ministros de finanzas de los países integrantes del G-20. En ese marco, la titular del FMI aseguró -a través de un comunicado- que está dispuesta a apoyar al gobierno de Alberto Fernández "en sus esfuerzos para estabilizar la economía y reducir la pobreza" y destacó que se continuará discutiendo los planes "para garantizar una solución sostenible y ordenada de la situación de la deuda".

Very good meeting with Minister @Martin_M_Guzman at the #G20SaudiArabia. I welcomed the Argentine authorities’ commitment to continue to deepen our engagement including through an Article IV & steps toward an IMF-supported program in the future. pic.twitter.com/GUTzMFRfFf