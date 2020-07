Martín Guzmán: "Hemos llegado al límite, ahora la pelota está del lado de los acreedores"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, habló sobre la negociación de la deuda externa con los bonistas y reiteró que Argentina ha "llegado al límite" en su última propuesta y que "ahora la pelota está del lado de los acreedores".

"Nuestro gobierno tiene una gran voluntad de resolver esta situación de default. Tuvimos una parte de los acreedores que inicialmente aceptaron la oferta, ya habíamos acordado antes de hacer la oferta. Y hay otra parte que no se movía, que no entiende las restricciones de Argentina", comentó el funcionario nacional en diálogo con TN.

En ese sentido, sentenció: "La oferta no se cambia, hemos llegado al límite que Argentina puede. Ahora la pelota está del lado de los acreedores". Guzmán también apuntó contra la gestión de Cambiemos: "El Gobierno anterior se endeudó, en promedio, en dólares en tasas del 7%, en un mundo donde las tasas eran cercanas a cero. 7% significa que hay riesgo de que la cosa vaya mal, era una compensación al riesgo. Argentina se endeudó mucho y rápido. Se rifó el crédito internacional en dos años y medio. Eso generó problemas. Todos los indicadores sociales se deterioraron".

Para Martín Guzmán, la propuesta a los acreedores "muestra la voluntad de llegar a un acuerdo"

En cuanto a la situación económica en plena crisis sanitaria por el coronavirus, argumentó: "Argentina ya tenía una economía enferma y llegó el coronavirus. Estamos viviendo un momento muy difícil. Argentina ya estaba viviendo una crisis macroeconómica que afectó la vida de la gente y se sumó el coronavirus. Trabajamos en proteger los ingresos de aquellos que caen en situación de vulnerabilidad, al trabajo y la producción. Para luego poner a la economía de pie".

"Hoy la prioridad es proteger a la gente y hay que pedirles paciencia porque es clave bajar la circulación. Las pequeñas y medianas empresas son muy importantes para la creación de empleo y para que la economía despegue. La asistencia que ha dado el estado ha tenido un alcance masivo, el IFE le ha llegado a 9 millones de personas, la ATP y la exención de contribuciones patronales del 95% le ha llegado a más de 3 millones de trabajadores", agregó.

De todas maneras, aclaró: "Estas empresas ya venían sufriendo. Desde el 2018 Argentina viene cayendo en caída libre. Cayó la demanda y el costo de financiamiento había subido de una manera que las complicaba. A fines del año pasado la tasa de interés de política monetaria anual estaba arriba del 80%".

En cuanto a la emisión para financiar la ayuda del Estado y la posibilidad de que eso produzca una mayor inflación, señaló: "No va a haber hiperinflación. Hay un problema inflacionaria que estamos trabajando para resolverlo".

Redrado y Melconian plantean que no hay margen para mejorar oferta de deuda

Sobre las críticas a que el Gobierno nacional no tiene un plan para la postpandemia, explicó: "No es correcto que no haya plan. Tenemos muy en claro hacia donde queremos que vaya la Argentina. El plan hoy es administrar la emergencia, estamos en una doble crisis, trabajamos para resolver la crisis de deuda insostenible que es tóxica para la economía y por otro lado lidiar con el coronavirus".

"El presidente fue claro, cuidar la salud. Y eso también ayuda a la economía, cuando se empieza a expandir el virus, eso afecta muy fuertemente la economía. Si vemos lo que pasó en el mundo, los países que más sufrieron el impacto fueron los que no reaccionaron a tiempo para contener al virus", dijo.

"Al mismo tiempo se está trabajando en el presupuesto 2021, hacia el país que queremos, que tenga una estructura productiva para generar trabajo en todos los sectores, generar crecimiento de la productividad, más valor agregado y dinamismo, y generar estabilidad", concluyó.

ED / DS