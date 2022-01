Marx y el "sendero fiscal" en las negociaciones con el FMI: "Es una discusión con mucho detalle"

El economista Daniel Marx reconoció hoy que todas las negociaciones con el FMI "no son fáciles", y consideró que la cuestión fiscal es "una discusión con mucho detalle" que suele postergar los acuerdos.

Ayer, en la presentación del ministro de Economía Martín Guzmán, a los gobernadores, sobre el acuerdo que busca la Argentina con el Fondo, el titular del palacio de Hacienda apuntó a este tema como uno de los centrales sobre el que no hay entendimiento.

"El sendero fiscal es el punto en el que hoy no hay acuerdo. La diferencia entre lo que plantea el FMI y lo que propone el Gobierno argentino es la diferencia entre un programa que con alta probabilidad detendría la recuperación económica que estamos viviendo, que es esencialmente un programa de ajuste versus un programa que le dé continuidad a esta recuperación fuerte de la Argentina", expresó ayer el ministro.

En esa línea, el director ejecutivo de Quatum Finanzas refrendó que no son fáciles las negociaciones con el FMI, ya que dependen de aspectos técnicos y políticos. "Los técnicos pasan por lo que se llama sendero fiscal, que tiene que ver con cuál va a ser el resultado previsible y cómo se va a lograr en materia de ejecución presupuestaria. Es una discusión de mucho detalle", explicó el ex secretario de Finanzas.

Además, indicó que luego: "viene lo monetario, lo cambiario y las llamadas reformas estructurales. Hay decisiones políticas también".

En declaraciones al programa "Levántate y anda", que se emite por radio Colonia, Marx afirmó que la reducción del déficit fiscal "es una lucha constante".

En ese sentido, comentó que en 2021 "hubo circunstancias que probablemente no se repitan este año, con gastos por la pandemia que hoy están disminuyendo. Y hubo un financiamiento limitado que implicó la asistencia del Banco Central y derivó en una inflación no menor".

"Tuvimos un superávit comercial muy importante y en un ambiente donde casi no hubo pagos de deuda del sector público. Se reestructuró de deuda de los bonos, porque no había vencimientos con el Fondo Monetario y las reservas cayeron. Eso pasó porque no había un ambiente para traer plata, por el contrario, la gente buscaba sacarla", añadió.

En este marco, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo el miércoles que "la diferencia entre lo que plantea el FMI y lo que plantea el Gobierno argentino consiste en diferenciar un programa de ajuste del gasto real, que detendría con seguridad la recuperación, versus un programa que le dé continuidad a la recuperación de la economía".

Ante gobernadores, el funcionario admitió que "en el sendero fiscal no hay acuerdo", aunque no dio precisiones sobre las metas anuales de reducción del déficit que propone cada parte.

