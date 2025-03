Mercados en rojo: subió el dólar, se desplomaron las acciones y los bonos y trepó el riesgo país

En un contexto de incertidumbre local y global, los dólares financieros anotaron subas de más de 3%, las acciones y los bonos experimentaron caídas superiores a 5% y el riesgo país quedó cerca de romper el umbral de 800 puntos básicos por primera vez en 2025. Para los analistas financieros, el ruido en los mercados estuvo signado por la falta de certezas respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ante las dudas sembradas en torno al acuerdo con el FMI y un escenario mundial adverso por la profundización de la guerra comercial, el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL) anotaron incrementos de 3,9% y 3,5% respectivamente y convergieron en $1.299.

Los mercados se contagiaron de incertidumbre

En tanto, el blue o paralelo trepó 2,39% a $1.285 y volvió a posicionarse por debajo de los segmentos bursátiles. Cabe destacar que este mercado es mucho más chico en volumen que el MEP y el CCL, donde interviene el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para evitar disparadas y sostener la brecha cambiaria en torno al 15%.

Por otra parte, el Merval sufrió una contracción de 2,5% explicada por la caída de las acciones y los bonos soberanos. Los papeles más afectados por el mal clima fueron Metrogas (-5,2%), Transportadora de Gas del Norte (-5,17%), Transener (-4%), Edenor (-3,9%) y Transportadora de Gas del Sur (-3,9%).

En cuanto a los títulos públicos, encabezó el retroceso el AL41D (3,4%), seguido del AE38D (-2,9%), GD35D (-2,4%), AL35D (-2%) y AL29D (-1,8%). El flojo desempeño de la deuda del Estado nacional provocó una suba del riesgo país, que alcanzó los 784 puntos básicos. Se trata del mayor nivel desde noviembre de 2024.

Tampoco les fue mejor a los ADR, las acciones de empresas argentinas que cotizan en el exterior. En efecto, Edenor lideró las caídas con un derrumbe de 8,1%. También registraron mermas Telecom (-7%), Transportadora de Gas del Sur (-7%), YPF (-6,6%), Loma Negra (-6,4%), Banco Macro (-6,2%) y Grupo Galicia (-6%).

En paralelo, el BCRA se desprendió de US$ 217 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). La autoridad monetaria hilvanó la tercera rueda consecutiva con ventas por un total de US$ 745 millones y el saldo mensual ya es negativo por US$ 121 millones. Además, las reservas internacionales retrocedieron US$ 127 millones hasta los US$ 27.206 millones.

Mercados en rojo: los motivos detrás de la caída

El analista de Grupo IEB, Nicolás Cappella remarcó que la de este martes fue una "horrible rueda de sell off (venta masiva de activos) en el mercado argentino". Bajo su perspectiva, la falta de detalles del pacto con el FMI impulsó a los inversores a desarmar las posiciones en carry trade y en el Rofex, el mercado de futuros del dólar.

"El sell off en tasa fija fue enorme y los bonos mas largos cayeron 4% y el tramo medio en torno al 3%. El mercado venía muy comprado en estos tramos apostando a baja de tasas y más carry. Al empezar el ruido y la incertidumbre, comenzaron a cerrar el carry pero como siempre al querer salir todos juntos, cuesta mucho encontrar compradores y más ante este escenario de incertidumbre", evaluó.

A su turno, el economista de Outlier, Gabriel Caamaño, consideró que el clima adverso responde a un combo de elementos: presión en el mercado de dólar futuro, tensión sobre tasa en pesos y alza del diferencial de tasa en pesos versus dólar.

"Cuando todo eso pasa junto, hay ruido en lo que va a pasar en el FX (dólar futuro) y están buscando cobertura. Y no es nuevo, se viene dando. Tiene lógica en la parte que hasta el propio Ministerio de Economía reconoce que el acuerdo con el FMI implica un cambio de régimen, pero no puede dar precisiones al respecto. Después hay mil rumores dando vueltas. Lo cierto es que esto no es nuevo, viene hace semanas y ahora se intensificó", planteó Caamaño.

Por lo bajo, fuentes de la City aseguraron que las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el nuevo entendimiento con el Fondo no ayudaron a calmar las turbulentas aguas financieras. Es que el titular del Palacio de Hacienda afirmó que el monto del préstamo todavía no está determinado ya que queda en manos del directorio del organismo multilateral.

Hace poco más de una semana, el mismo Caputo había jurado que tanto el programa como la cifra del nuevo crédito estaban definidos. "Hemos modelado muchos escenarios para aprobarlo, el staff estuvo de acuerdo y ahora lo manda al board, que decide si le pone el gancho”, señalaba por aquel entonces en diálogo con LN+.

A juicio de experimentados traders locales consultados por este medio, esa contradicción discursiva del jefe de la cartera económica inyectó una dosis extra de incertidumbre y aceleró el hundimiento de los activos financieros y la suba del dólar y el riesgo país.

