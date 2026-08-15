Metrotel, la empresa candidata para quedarse con los clientes de Telecom

El proceso de compra de Telefónica por parte de Telecom suma un nuevo capítulo. El grupo presentó a Metrotel como candidata para quedarse con los clientes de telefonía móvil y de banda ancha fija de los que deberá desprenderse como condición necesaria para concretar la operatoria.

La presentación se da luego de que el Gobierno designó a Together Business Consulting como agente de monitoreo encargado de supervisar el proceso de desinversión que Telecom deberá llevar adelante como condición para concretar la adquisición de Telefónica Móviles Argentina.

Entre las exigencias impuestas para que la adquisición avance, y se apruebe la operación, figura la transferencia de unos seis millones de líneas activas a un operador independiente. El objetivo es evitar que la compra concentre una porción excesiva del mercado de telefonía móvil y banda ancha fija en manos de Telecom.

Metrotel aparece ahora como el primer candidato conocido para recibir esos clientes. Sin embargo, su eventual ingreso al proceso todavía deberá atravesar una evaluación técnica, operativa y financiera antes de que pueda concretarse la transferencia. La venta de Telefónica Móviles Argentina a Telecom abrió así una nueva etapa en el mercado local de telecomunicaciones.

Ahora, la pelota pasa a dos organismos claves. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que deberá emitir una opinión y marcar algunas cuestiones centrales de cómo se transfieren las líneas y los accesos a la red. Mientras que la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) realizará una audiencia para analizar al posible comprador, deberá comprobar si puede sostener el servicio, invertir y competir sin depender de Telecom de manera continúa.

Metrotel es una compañía que provee servicios de telecomunicaciones y tecnología para empresas, pymes y operadores en la Argentina. Su oferta incluye conectividad de alta velocidad por fibra óptica, telefonía IP, infraestructura en la nube, centros de datos y herramientas de ciberseguridad. Además, cuenta con una red de fibra óptica de 8.000 kilómetros sobre la que ofrece conectividad, acceso a Internet y servicios de valor agregado de telecomunicaciones a unos 9.000 clientes corporativos y operadores.

Cabe recordar que en febrero del año pasado Telecom anunció la compra de Telefónica Móviles Argentina por US$ 1.245 millones. La operatoria dejó bajo un mismo control a Movistar y Personal, dos de las tres redes móviles existentes a nivel nacional. Sin embargo, en

ese momento el Gobierno objetó el nivel de concentración y estableció condiciones para evitar que el mercado quedara reducido a Telecom y América Móvil, dueña de la marca Claro.

De acuerdo a la ANC, antes de esa operación América Móvil tenía el 41,8% del mercado, Telecom, el 33,8%, y Telefónica, el 24,4%. Así, de no mediar corrección, el grupo comprador alcanzaría el 58% y su rival conservaría casi el 42%. De esta manera, esa distribución implicaría un duopolio para llamadas, mensajes y datos móviles, con menos presión competitiva sobre precios, calidad e inversiones.

Una compañía de fondos internacionales

Los propietarios de Metrotel son los fondos Riverwood Capital Partners y Blackstone Tactical Opportunities Advisors, que en diciembre de 2017 compraron el 100% de la compañía a Sociedad Comercial del Plata (SCP) por US$ 190 millones.

Aunque el respaldo de fondos de inversión puede aportar capital y experiencia en operaciones de gran escala, no existe información pública sobre un compromiso específico para financiar la compra de los clientes móviles. Un dato: uno de los socios de Riverwood es el argentino Francisco Álvarez-Demalde. La entidad de capital de riesgo tiene sede en Menlo Park, California, en pleno corazón de Silicon Valley. Mientras que La sede oficial del otro fondo de inversión se encuentra en Nueva York.

En enero de 2025, la empresa obtuvo además una línea de crédito de hasta US$ 110 millones, con apoyo de BID Invest e Itaú BBA. El paquete se anunció para ampliar fibra óptica y redes de conectividad, no para comprar una operación celular. La ANC tendrá que determinar qué fondos están disponibles, qué deuda puede asumir el proyecto y quién cubrirá necesidades adicionales. “Esta iniciativa apunta a mejorar la infraestructura de telecomunicaciones del país, lo cual es un paso fundamental en el proceso de transformación digital y desarrollo económico de la Argentina” afirmó Sebastián Bardengo, CEO de Metrotel.

Bardengo asumió el cargo dentro de la empresa en enero de 2023. Antes, tuvo un largo recorrido dentro del Grupo Clarín, fue Managing Director del grupo entre mayo de 2008 y diciembre 2017, luego fue presidente de Cablevisión Holding entre mayo 2017 y enero 2023, y fue director de Telecom entre enero 2018 y enero 2023.