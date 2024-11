Milei quiere borrar datos de los que blanquearon

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno se encuentra trabajando en modificar una legislación para eliminar los nombres en las bases de datos de quienes entraron al blanqueo de capitales. Sin embargo, las fuentes consultadas por PERFIL no pudieron ampliar la información al respecto. Hasta el 31 de octubre se exteriorizaron más de US$ 19 mil millones en la primera etapa, que se extendió una semana más.

“Estamos trabajando arduamente en ello para lograrlo”, respondió el jefe de Estado a un posteo del periodista Lucas Morando, quien escribió en su cuenta de X: “Después de que hayan blanqueado 280 mil personas, el Gobierno analiza modificar la legislación para borrar las bases de datos de los que blanquearon. Es decir, eliminar los registros fiscales para evitar futuros impuestos”.

La respuesta de Milei fue reposteada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Desde el Palacio de Hacienda plantearon a PERFIL que se trata de un tema de AFIP y desde esta entidad no supieron ampliar la información sobre la intención de eliminar la información de los evasores que exteriorizaron.

“Para hacer lo que pretende el Presidente hay que reformar la ley primero, además de que el GAFI no te pone en la lista gris, como evaluó recientemente, sino directo en la lista negra”, advirtió un especialista en el área consultado por este medio. “¿Por qué no lo anunciaron antes? Hubieran conseguido el triple de fondos”, se preguntó.

Varios especialistas en la temática sostienen que esta medida puede llegar a traer consecuencias penales para funcionarios en caso de concretarse.

Hasta el momento, el blanqueo de capitales permitió que los depósitos en dólares alcanzaran un nuevo récord. De acuerdo con la AFIP, ahora renombrada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ingresaron US$ 19.023 millones en un total de 300.967 cuentas, que pertenecen a 104.390 contribuyentes. La recaudación en el impuesto especial por la regularización de activos ascendió a $ 263 mil millones.

En ese sentido, Milei había expresado el jueves: “El blanqueo es un éxito rotundo con más de US$ 18.000 millones depositados, solamente en efectivo”. “Vamos a extender la primera etapa del blanqueo hasta el 8 de noviembre, luego de que más de 280.000 argentinos hayan confiado en el nuevo rumbo de la Argentina”, agregó en X. En rigor de la verdad, se trata de 301 mil cuentas de 104 mil argentinos.

Golpe a los ahorristas. El Directorio del BCRA dispuso ayer reducir la tasa de interés de referencia del 40 al 35%. Esto bajará aún más la tasa que pagan los plazos fijos.

El mercado, de fiesta. De la mano de la exteriorización, sumado a las compras del BCRA, la continuidad del superávit fiscal, la desaceleración en la inflación, y el apoyo monetario de organismos internacionales; los mercados mostraron confianza en el programa del presidente Javier Milei y tuvieron en octubre el mejor mes desde que asumió.

El rally de los acciones argentinas y bonos continuó al alza en el comienzo de noviembre.

En la plaza local, el mayor índice bursátil, el S&P Merval, cerró ayer con una suba del 1,7%. Por su parte, la pizarra de la deuda soberana en dólares se pintó de verde, impulsadas por los siguientes bonos: Bonar 2038 (3,4%), Bonar 2023 (3,4%) y Global 2023 (3,3%). Así, el riesgo país se ubicó en los 955 puntos básicos.

En cuanto a los papeles que cotizan en Wall Street finalizaron de manera dispar la última rueda hábil de la semana. Los ADR que más subieron fueron: Edenor 6,9%, YPF 3,5% e IRSA 1,5%.

Por su parte, el dólar blue cerró a $ 1.190, el MEP a $ 1.146,2 y el CCL a $ 1.176,7.

A su vez, ayer se dieron a conocer los datos de recaudación de octubre por parte de ARCA. Los ingresos tributarios treparon en octubre a $ 12,8 billones. Así, subió 186,2%, contra una inflación estimada para el período en el 193,8%, si se proyecta un IPC del 3% para el décimo mes de este año.

Por último, el Banco Central compró el viernes US$ 52 millones en el MULC y esa cifra asciende a US$ 492 millones en la semana. En tanto que las reservas internacionales brutas culminaron en US$ 29.800 millones.