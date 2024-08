Alertas y urgencias de la salida del cepo: un informe, del que participó Martín Guzmán, le envió un mensaje a Javier Milei

Uno de los objetivos del Gobierno nacional y tan ansiado por diferentes agentes económicos es la salida del cepo cambiario. Sin embargo, el equipo económico se encuentra en una disyuntiva: ceder ante las presiones del mercado liberalizando las restricciones cambiarias en el corto plazo a costa de sufrir las embestidas, o estirar los plazos para encontrar mejores condiciones, aunque con otros riesgos.

En ese sentido, un estudio realizado por Suramericana Visión y Fundar, plantea una salida del cepo para ir hacia un régimen cambiario con controles prudentes, sin restricciones "severas" ni liberalización total.

“Nuestro país se ha movido entre posiciones extremas en cuanto a su apertura a los movimientos de capital internacionales. Es necesario converger a un esquema sin cepos cambiarios ni liberalización irrestricta, que fomente el ingreso de capitales para inversiones de mediano y largo plazo y desaliente los flujos especulativos de corto plazo”, sostuvieron desde ambas instituciones.

El documento, titulado “Ni cepo ni liberalización completa: hacia una regulación prudente de de los flujos de capitales”, subrayó que Argentina no logró establecer una forma consistente y estable de insertarse en los mercados financieros internacionales y exhibió un patrón de regulación de capitales excesivamente volátil.

“Por un lado, la autarquía financiera daña la inversión porque desincentiva el ingreso de capitales productivos. Por otro lado, la total desregulación de la cuenta financiera externa expone al país a movimientos de capitales abruptos que generan excesiva volatilidad cambiaria. Esta disyuntiva entre posiciones extremas es un falso dilema”, explicaron en relación a ese punto.

A su vez, agregaron que al tiempo que “se busca proteger a la economía de la inestabilidad” que pueden ocasionar los movimientos disruptivos y abruptos en los flujos de capitales, “se debe potenciar la capacidad de crecimiento de la economía, generando un ambiente propicio para las inversiones”.

El trabajo fue realizado en conjunto por Martín Guzmán, director del think thank Suramericana Visión y exministro de Economía, Ramiro Tosi; Director de finanzas de Suramericana y exsubsecretario de Financiamiento; Fernando Morra, exviceministro de Economía; Guido Zack, Director del área de economía de Fundar; y Pablo de la Vega, investigador de Fundar.

“Es necesario ir hacia un esquema que no esté caracterizado ni por cepos cambiarios ni por una liberalización irrestricta, sino por una regulación que considere las características imperfectas de los mercados internacionales. En este sentido, regulaciones de carácter prudencial, no como un esquema de transición, sino como un régimen permanente, contribuirían a la estabilidad económica”, comentaron los integrantes del estudio.

Aportes para la salida del cepo

"El esquema que proponemos funciona como un conjunto de “válvulas” que permiten graduar los flujos de liquidez en el caso de eventos disruptivos en el mercado de cambios, pero que no afectan la actividad habitual en tiempos de estabilidad", comentaron los autores del informe.

Para ello, se proponen tres objetivos: desalentar los flujos de capitales especulativos de corto plazo, prevenir eventos disruptivos sobre el mercado de cambios y evitar la acumulación de riesgos sistemáticos.

Argentina en perspectiva histórica

El trabajo contiene un gráfico que muestra períodos de exceso de restricciones para una economía emergente y otros de liberalización que sobrepasa los niveles promedio del mundo y de los países más avanzados económicamente.

A su vez, los autores señalaron que desde el 2001, tras la salida de la convertibilidad, existieron dos periodos de desregulación y uso excesivo de controles de capitales.

Durante la convertibilidad y entre el periodo de 2015/ 2018, en condiciones de desregulación de los controles de capitales, hubo “un mayor endeudamiento externo y una apreciación del tipo de cambio han llevado a procesos de insostenibilidad macroeconómica, grandes devaluaciones, aumento del desempleo y caída de la actividad económica”.

“Estos períodos fueron intercalados por otros, el de 2011-2015 y desde 2018 hasta la actualidad, donde el uso extensivo de los controles ha buscado compensar las deficiencias propias del esquema macroeconómico y han estado asociados con el surgimiento de brechas cambiarias que distorsionan las decisiones de los agentes económicos”, agregaron.

También, destacaron que hubo dos salidas del cepo en la historia reciente, una exitosa, tras las crisis del 2001/ 2002, y la otra en el 2016, con el expresidente del Banco Central en ese entonces, Federico Sturzenegger.

El caso argentino y el mundo

El documento sostiene que en perspectiva comparativa a nivel internacional, Argentina es uno de los países más volátiles del mundo en cuanto a la regulación de los movimientos de capitales.

“De este análisis surge nuevamente que la regulación en la Argentina no solo es muy volátil, sino que también sus fluctuaciones son en particular intensas. Ha combinado en lapsos relativamente cortos episodios de fuerte desregulación y otros de mayor control, siempre con mayor nivel, respectivamente, que los países avanzados (más desregulados) y los no avanzados (regulados), y también con más profundidad que los estándares predichos en función de sus características estructurales”, destacó el estudio.

La postura del FMI sobre la regulación de los flujos de capitales y las discusiones académicas

Los autores recabaron cómo se fue modificando el debate académico y en el Fondo Monetario Internacional en relación a los controles de flujo de capitales en los últimos 50 años.

Se pasó de una concepción “liberalizadora”, en el cual no tenía sentido regular porque se pone trabas al capital hace que no llegue a su uso eficiente y limita el crecimiento; a un reconocimiento de que existen “problemas de coordinación entre los ajetes” y que la salida repentina de capitales genera problemas a la economía real.

“En el FMI, siempre fue liberalización en la cuenta de capitales, a medida de las distintas crisis financieras, los países demostraron que no sirvieron las recomendaciones del Fondo. El Fondo Monetario reacciona tarde, la oficina de evaluación independiente hizo dos trabajos en 2012 y 2022, que obligan al FMI a cambiar el enfoque”, detallaron los autores.

“En el último el de 2022 es más explícito, el Fondo reconoce que los flujos de capitales son volátiles y pueden generar desestabilizaciones macro y financiera”, concluyeron.

