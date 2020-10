Otra semana de alta tensión cambiaria cerró el dólar blue a $178

En otra jornada de nerviosismo en la plaza cambiaria, el dólar blue quebró este viernes 16 de octubre un nuevo récord y trepó a $178, al registrar un alza de siete pesos en un solo día, con lo que la brecha con el oficial se ubicó en el 130%.

El único dato positivo fue que el Banco Central consiguió embolsar u$s 30 millones y, de este modo, las reservas internacionales de la entidad llegaron a u$s 40.786 millones, según información oficial. A lo largo de la semana, la autoridad monetaria tuvo una pérdida de reservas de u$s 248 millones, que se eleva a u$s 593 millones si se cuentan todos los días de octubre.

El dólar ahorro cotizó a $76,99 comprador y $83,20 vendedor, 20 centavos más que el día anterior, por lo que si se aplican los recargos del impuesto PAIS y el gravamen del 35%, llegó al valor histórico de $137,29. El dólar que se negocia en cuevas del microcentro registró en solo dos días un alza de $11 y esa cifra sube a $33 en el último mes, mientras que el año escaló 145% y que el oficial escaló 31%.

Pese al escenario de alta tensión en el que se desarrolló la jornada, operadores indicaron que hubo un leve incremento en la oferta privada, y eso le permitió al Banco Central embolsar alrededor de u$s 30 millones, una cifra menor, pero que al menos le permitió no seguir perdiendo reservas.

Guzmán ratificó que no habrá devaluación y dijo que el dólar oficial "representa la realidad"

A tal punto se sintió el temor en la plaza, que diversos funcionarios nacionales salieron a intentar calmar los ánimos de los operadores y la población en general que siguió de cerca la evolución de la divisa norteamericana.

Al participar del Coloquio de IDEA, el ministro de Economía, Martín Guzmán, negó que el gobierno piense en una devaluación y afirmó que los valores alternativos del dólar "no reflejan lo que pasa en la economía argentina", aunque reconoció estar preocupado por "lo que hacen sobre las expectativas". Luego señaló que el Gobierno aplicará un relajamiento en las restricciones aplicadas sobre las variaciones de los dólares bursátiles.

Las declaraciones del ministro tuvieron repercusión en la plaza financiera y generó una caída en los valores del dólar Contado con Liquidación que había llegado a superar los $172 para cerrar en $167,93, con lo que la brecha con el mayorista se ubicó en 116,6%. Lo mismo ocurrió con el dólar MEP o Bolsa que desaceleró la tendencia y cotizó en $155,79, alcanzando en la semana un avance cercano al 9%.

En el mercado mayorista, el dólar operó con máximos de $ 77,57 y mínimos en $ 77,52, mientras que el volumen de los negocios se ubicó en u$s 227,2 millones.

"La oferta privada mejoró en el segundo tramo de la rueda permitiendo que la autoridad monetaria se rehiciera de las pérdidas iniciales", consideró el analista y operador cambiario Gustavo Quintana. Agregó que "la divisa norteamericana operó con un recorrido mixto, alternando subas iniciales que fueron corregidas por las ventas oficiales".

Para descomprimir la presión sobre el dólar, el Banco Central elevó el jueves de 33,06% a 34% la tasa de plazo fijo para las colocaciones menores a un millón de pesos.