El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) implementó un cambio operativo en el procedimiento para sumar beneficiarios al padrón de personas con diabetes. Desde el 8 de junio de 2026, el organismo exige la presentación digital obligatoria de la documentación respaldatoria que acredite los resultados de laboratorio del paciente.

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La medida busca reforzar la calidad, la trazabilidad y la actualización de la información clínica dentro del registro oficial. A su vez, la institución apunta a perfeccionar los mecanismos de control e inspección sobre la asignación de recursos y prestaciones sanitarias en todo el país.

Al momento de realizar el trámite en el sistema, los profesionales de la salud tienen que cargar los comprobantes médicos en formatos digitales .pdf o .jpg. Esta carga debe concretarse de manera simultánea junto con el ingreso habitual de los datos requeridos por la plataforma informática.

Desde el organismo estatal explicaron que la exigencia de estos documentos permitirá validar la consistencia de los datos almacenados. De esta forma, la administración busca asegurar un seguimiento más riguroso de la información de cada afiliado incorporado.

Limitaciones territoriales para médicos y atención a pacientes en tránsito

La nueva disposición establece además una restricción geográfica estricta para el desempeño de los profesionales. Los médicos de cabecera solo pueden empadronar a los beneficiarios que pertenezcan a la misma Unidad de Gestión Local (UGL) en la que ellos ejercen sus funciones.

Esta delimitación territorial impide que un médico registre a personas asignadas a otras jurisdicciones administrativas del país. La regla intenta ordenar la gestión de las bases de datos y garantizar que el control corresponda al ámbito de actuación de cada prestador.

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Frente a esta limitación, la normativa fijó un protocolo específico para las personas que se encuentren fuera de su residencia habitual. Los afiliados en tránsito que necesiten realizar la inscripción tienen que concurrir en forma presencial a la UGL o agencia más cercana al lugar donde estén.

Con estas medidas, la entidad busca optimizar la administración interna e incrementar la transparencia en el uso de sus fondos públicos. Las autoridades agradecieron el compromiso de la comunidad médica para acompañar la adaptación a estos procedimientos informáticos.

GZ / lr