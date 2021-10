Para Carlos Melconian, lo de Martín Guzmán es "imperdonable": “¿Con qué cara va a ir este muchacho a Washington?”

El ex director del Banco Nación durante el macrismo, Carlos Melconian, se refirió a los dichos que dio Martín Guzmán en una charla brindada en el Centro Cultural Kirchner (CCK) sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo cuestionó por hablar "para la hinchada". “Esto que dice es imperdonable. Porque acá lo dice para la hinchada. Pero con qué cara va a ir a Washington a negociar?", le recriminó el economista.

Este domingo el ministro de Economía de la Nación disertó en el CCK junto al ex ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, y el ex ministro de Conocimiento y Talento Humano de Ecuador, Andrés Arauz. En la charla denominada "Cómo salir de la trampa de la deuda eterna", Guzmán dijo que "acabar con la dependencia del Fondo Monetario Internacional es un acto de soberanía" y también lanzó críticas al macrismo por la toma del préstamo de USD 44.000 durante su gestión, sin dejar de lado el rol que tuvo el organismo internacional que dio el monto más alto de su historia. "El Fondo no la va a reconocer, Estados Unidos tampoco. El FMI financió la campaña de Macri, ahora los argentinos están pagando la campaña de Macri", dijo Guzmán.

Consultado sobre esto, Melconian criticó duramente al alumno de Josep Stiglitz. “No le puede hablar así a los chicos, con esto del Fondo, la soberanía y toda la milonga. Es para la hinchada eso”, dijo en LN+.

También se preguntó si Guzmán había adoptado una postura revolucionaria luego de su regreso de Estados Unidos y sus reuniones con la directora del FMI, Kristalina Georgieva. “¿Qué vino a lo revolucionario? ¿A salvarnos a lo [José de] San Martín? , expresó. “Esto que dice es imperdonable. Porque acá lo dice para la hinchada. Pero con qué cara va a ir a Washington a negociar? ¿Va a ir con este video? ¿Para qué agarrás el gobierno si después te la pasás dos años echándole la culpa al que se fue”, lo criticó Melconian.

Por otro lado, cuestionó las fisuras políticas que exterioriza el Frente de Todos y manifestó que desde el llano, esas diatribas están justificadas pero no siendo gobierno. “Este tipo de desorden es tolerable cuando no estás en el gobierno”, expresó el economista, que llamó al desorden panperonista como una "bolsa de gatos".

Además dijo que los problemas políticos impactan en la suba del dólar, como sucedió la semana pasada. “El dólar blue no es bajo. Solo se espiraliza por desorden político. No hay condiciones generosas en la economía porque no hay reservas, hay inercia inflacionaria. Lo que tienen que hacerlo es administrarlo”, sostuvo.

Críticas a Roberto Feletti

Melconian también cruzó al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que a los días de haber sustituido en el cargo a Paula Español decretó que los precios de 1.432 productos fueran retrotraídos al 1 de octubre por las fuertes subas que tuvieron.

“Cada una de estas medidas es peor”, dijo el economista que además aseveró que estas medidas no sirven para nada. “El Gobierno se tiene que ordenar en un acto de responsabilidad con el país. Le quedan dos años más. Van a tener que tener un acto de supervivencia”, pidió.

“El empresario está para ganar, el individuo para ahorrar, para consumir el lo más posible, donde le dan créditos. Esos son activos de una economía competitiva y capitalista”, analizó luego de culpar a los distintos gobiernos por los números de la inflación.

“Bicicleta y plata de Jujuy a Tierra del Fuego vienen tirando hace dos años"

Además de las críticas a Guzmán y Feletti, Melconian manifestó que las medidas económicas post PASO del gobierno nacional no tuvieron impacto y también analizó el contexto externo.

“No hay plan platita, ni bicicleta. Los que proponen eso no tienen ni idea de la que han tirado”, expresó en referencia a la polémica frase del candidato a diputado Daniel Gollán utilizado por la oposición sobre el término "platita". “Y sin embargo, los indicadores como poder adquisitivo, tasa de creación de empleo, son todos malos. ¿Qué se pudo arreglar en los últimos 60 días? Nada”, aseguró.

'Capitán Frío', el hombre de CFK con el desafío de congelar los precios

“Uno no sale a la cancha pensando que van a dar cuatro penales. Estoy hablando de los granos, la soja, el momento externo. Cristina Fernández, en 2009, había perdido una elección cuando el mundo estaba en la crisis de Lehman Brothers. Y después 2010 y 2011, salió todo el mundo, no solo Argentina. Y fue reelecta. No fue la viudez, fue la economía”, opinó. “Si el mundo no te ayuda, vos estás condenado como está el programa”, detalló sobre el escenario económico internacional.

Finalmente, criticó las decisiones económicas del ejecutivo nacional para reactivar el consumo y hacer girar virtuosamente la rueda económica. “Bicicleta y plata de Jujuy a Tierra del Fuego vienen tirando hace dos años. No es un problema de tirar plata. Es un problema como ha ocurrido en 70 de 80 años de la Argentina. La tasa de inflación jode al tipo de ingresos fijos”, cerró Melconian.

GI/FL