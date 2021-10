Melconian cruzó a Máximo Kirchner por el FMI: "Redobla la apuesta del discurso fallido"

El economista Carlos Melconian cruzó el lunes 4 de octubre al diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, por las críticas que emitió sobre el pago de la deuda contraída ante el FMI. "Lo único que hace es redoblar la apuesta del mensaje fallido", sostuvo.

En declaraciones a La Rosca (Todo Noticias), Melconian dijo: "Lo único que hace Máximo Kirchner es redoblar la apuesta del mensaje que fracasó. Con este mensaje fuimos al 12 de septiembre y ya sabemos cómo termino".

De esta manera, el economista respondió a los dichos de Kirchner que, durante la misma jornada, sostuvo en Radio El Destape: "Cada dólar que se paga al Fondo Monetario Internacional (FMI) es un dólar menos para el pueblo".

Acto seguido, el también expresidente del Banco de la Nación Argentina insistió en que "no todo el mundo es economista como para conocer qué es lo que realmente se necesita. Pero la gente ha tenido el olfato suficiente para decir 'no me jodan más con esto'".

"Dijo 'no me jodan más con el asado, la heladora. No me jodan más'. Es invalorable lo que ha hecho la gente que fue a votar. La gente no tiene dimensión del punto de inflexión implantado", sostuvo con respecto a la derrota del oficialismo en las PASO.

Remarcó que "estuvo presente en las PASO la podredumbre de la gente que dice 'no me jodas más con éstas definiciones. ¿Querés agarrar? Hace algo'. La gente se le planto". Finalmente, admitió que Kirchner lo que "quiere es morir con las botas puestas".

Carlos Melconian: "No jodamos más con el rebote económico, es una fantasía"

Cambiando el foco de la discusión, el economista hizo hincapié en la situación económica de la Argentina: "El año arrancó muy mal, con las reservas en negativo, y no creo que vaya a terminar de manera diferente. La realidad es así".

Con respecto a uno de los problemas más recurrentes del país, como la inflación, anticipó que "no va a haber un plan antiinflacionario" y que en los dos años restantes del Gobierno de Alberto Fernández "habrá chamuyo para que no se desestabilice”.

"Poner de pie a la Argentina implica ver qué se hace en 2023 de forma integral", añadió a continuación y precisó que "dado los fracasos y errores que han habido en la Argentina, ha fracasado la clase dirigencial. Ya no hay vuelta atrás".

En los últimos tramos de la entrevista, Melconian habló de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre e insistió en que "el oficialismo no va a creer que ya ganó la oposición. Más vale que prime el instinto de supervivencia".

JFG / ED