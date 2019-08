Para Elypsis, "no está en riesgo" el desembolso de US$5400 millones del FMI

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encuentra en Argentina desde el sábado 24 de agosto se reunirá este lunes por segunda vez con el ministro de Hacienda, Hernán Lacuza, y determinará tras la visita si procede con el desembolso previsto de US$5.400 millones, que será en el mes de septiembre próximo. Frente a los cuestionamientos por la situación actual de inestabilidad económica, y las dudas respecto de cómo reaccionaría el organismo internacional de crédito, desde la consultora Elypsis consideraron que no creen que esa posibilidad se encuentre en riesgo.

Así lo afirmó su economista jefe, Martin Kalos, en diálogo con FM Millenium. “No creo que haya un riesgo de que el FMI no nos desembolse los uS$ 5400 millones. Los técnicos lo pueden justificar y los políticos del Fondo quieren seguir apoyando al gobierno de Macri”, consideró. En ese marco, explicó sin embargo que “la crisis continua”. “No podrías explicar semejante devaluación si no fuera porque seguís desde abril de 2018 en una crisis que no tiene ningún horizonte para terminar", expresó.

La delegación del FMI está liderada por el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Alejandro Werner, el encargado de la misión argentina Roberto Cardarelli, y el funcionario residente del organismo internacional en el país, Trevor Alleyne. Pese a los cambios en el escenario local, se cree que se concretaría el desembolso por US$ 5.400 millones que se espera para mediados de septiembre y que los economistas consideran “crucial” para incrementar las reservas internacionales del BCRA. Eso serviría para ayudar a estabilizar el tipo de cambio, garantizar los pagos de la deuda que vence a corto plazo, y enfrentar una eventual mayor dolarización.

El FMI giraría los fondos, pero ya dan por “caído” el acuerdo

Kalos apuntó a que la misión de, directorio pondrá atención en cómo se viene comportando el Banco Central de la República Argentina y los números del Gobierno en términos de déficit fiscal. “El Banco Central se viene comportando de acuerdo a lo establecido con Guido Sandleris para estos meses, y el déficit fiscal primario mal que mal es justificable”, señaló el economista jefe de Elypsis. Y agregó que si bien “no va a llegar a cero, porque reconocen que va a estar al 0,5, lo puede justificar por aumento del gasto social y el deterioro por la crisis que se recrudeció” en los últimos meses. En ese marco, opinó, el FMI dará el aval político. “No creo que haya problemas para eso”, recalcó el docente.

Respecto del cambio de gabinete económico de la semana pasada, con la salida de Nicolás Dujovne y su reemplazo por Hernan Lacunza, Kalos consideró es “una señal política razonable”. “Lacunza es más del ala de (Rogelio) Frigerio, con otra cintura política y conocimiento de los sectores políticos. y si bien no va a tener mucho tiempo porque son cuatro meses de transición, va a tener un diálogo y va a poder entender lo que le va a plantear un equipo de Alberto Fernández”, en caso de que en octubre se confirme la tendencia que marcaron las PASO, cuando el candidato del Frente de Todos se impuso por una amplia ventaja.

Consultado por las declaraciones de Alberto Fernández, quien dijo el pasado jueves en el seminario organizado por Clarín que en materia económica se consideraba “pragmático”, el director de Elypsis sostuvo: "Me parece interesante. Hoy la Argentina necesita pragmatismo. Los próximos años van a ser muy difíciles y duros en términos de la capacidad que tenga Argentina para crecer y recuperarse de estas crisis que tuvimos en estos años", dijo.

En esa línea, agregó que "hay muchas variables que se agotaron". "No podemos salir a pedir deuda, después de cómo nos ha endeudado el gobierno de Cambiemos. Podemos, pero no con la misma magnitud. Ahora lo que se requiere son políticas económicas graduales para sentar las bases de un crecimiento de mediano plazo, aunque sea no seguir cayendo", concluyó Kalos.

La comitiva del FMI se encontrará este lunes con referentes económicos del candidato del Frente de Todos: Cecilia Todesca y Matías Kulfas serían los designados, y podrían sumarse Guillermo Nielsen y el economista Emmanuel Alvarez Agis.

