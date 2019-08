Renunció Dujovne: Hernán Lacunza lo reemplazará en el Ministerio de Hacienda

El ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, renunció este sábado a su cargo luego de una semana turbulenta en la que fue uno de los principales apuntados por la crisis económica de la Argentina, que fue la principal causa de la dura derrota electoral de Mauricio Macri en las PASO. El primer mandatario convocó al Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, para su reemplazo, adelantando una decisión que se esperaba para el hipotético segundo mandato del oficialismo.

De esta manera, se concreta uno de los fuertes rumores que indicaban cambios en el Gabinete. Las versiones sobre la inminente salida de Dujovne comenzaron a crecer durante los últimos días de una semana convulsionada por una fuerte devaluación y varios días negros en los mercados. Por su lado, Lacunza estaba de vacaciones con su familia en Neuquén y fue llamado de urgencia por Macri para que ambos mantengan una reunión que se habría producido en la quinta Los Abrojos, donde Macri pasa el fin de semana. Allí le propuso hacerse cargo de la cartera de Hacienda y Lacunza aceptó.

"En el día de hoy he decidido presentar mi renuncia al cargo de Ministro de Hacienda de la Nación, que he ejercido desde enero de 2017. Lo hago convencido de que, en virtud de las circunstancias, la gestión que liderás necesita una renovación significativa en el área económica. Considero asimismo que mi renuncia es coherente con la pertenencia a un Gobierno y espacio político que escucha a la gente, y que actúa en consecuencia", señaló Dujovne en la carta de renuncia que le escribió al presidente.

En esa línea, siguió: "Como bien sabés, puse todo de mí, tanto personal como profesional, para contribuir a la construcción de una Argentina distinta, moderna, integrada al mundo, plural y con los equilibrios macroeconómicos, necesarios para un desarrollo sustentable. Hemos tenido logros en la reducción del déficit y del gasto público, en la reducción de impuestos distorsivos en las provincias, en recuperar el federalismo. También, sin duda, hemos cometido errores, que nunca dudamos en reconocer e hicimos todo lo posible por corregir".

"Para mí ha sido un honor y un orgullo servir a tu Gobierno y a los argentinos. Espero que nuestro querido país pueda finalmente torcer un rumbo de décadas de fracasos y alcanzar el objetivo del desarrollo económico y de eliminación de la pobreza. No tengo más que palabras de respeto y agradecimiento hacia vos, tanto en lo personal, como en tu función de líder político", finalizó.

A fines de junio, el CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia, entrevistó a Lacunza para Net TV y tuvo varias definiciones sobre economía, entre las que destacó al actual presidente del Banco Central, Guido Sandleris, con quien a partir de ahora deberá trabajar para superar la crisis económica. "Sandleris es muy responsable, brillante, honesto. Espero que no haya un gobierno de Fernández-Fernández, pero en esa eventualidad, me gustaría que se mantuviera a Sandleris. Porque sería una garantía de estabilidad institucional, algo que tanto necesitamos en Argentina. Sandleris es, además, una garantía de sensatez política y prudencia monetaria. Son condiciones necesarias no solo ahora. Si las hubiéramos tenido, no se hubieran perdido siete décadas", destacó.

Asimismo, fue el encargado por parte de la Provincia de cuestionar la gestión de Axel Kicillof como ministro de Economía. “Ninguna esfera de la política económica de Kicillof en la que haya un aprobado. Si uno mira su gestión como ministro, el crecimiento en el segundo mandato de Cristina fue negativo. Además, la inflación era del 30%, encima mentirosa y reprimida por tarifas y dólar artificial. Tenía una pobreza superior al 30%, que además escondía”, indicó.

