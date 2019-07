Lacunza, contra Kicillof: "Hacer terrorismo financiero con adjetivo no tiene sustancia"

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, cuestionó con dureza la política implementada por Axel Kicillof durante su paso por la gestión pública. Durante el reportaje que le hizo el CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia, el funcionario de Vidal afirmó: “Ninguna esfera de la política económica de Kicillof en la que haya un aprobado”.

Para Lacunza, “si uno mira su gestión como ministro, el crecimiento en el segundo mandato de Cristina fue negativo. Además, la inflación era del 30%, encima mentirosa y reprimida por tarifas y dólar artificial. Tenía una pobreza superior al 30%, que además escondía”, indicó.

El ministro de Vidal también lo cuestionó por las negociaciones que hizo con la estatización de YPF y el Club de París. Sobre este último caso, dijo: “Hubo que pagar capital, intereses, sin ninguna quita, y no tuvo que pagar su administración, sino que tuvo que pagar el gobierno siguiente, o sea, el de Macri”.

Además, Lacunza se denfendió de los kirchneristas que cuestionan el nivel de endeudamiento de la Provincia durante la administración de Cambiemos. “Si uno mira la deuda de 2015, eran 9.300 millones registrados, y había 2 mil millones de dólares sin registrar, lo que llamamos esqueleto financiero: por ejemplo, 1.500 millones de dólares de deuda con el Banco Provincia que no estaban documentados”, explicó.

Y agregó que ahora la deuda actual es de 12 mil millones de dólares. “¿Es más que en 2015? Sí, era el 6%. Pero es menos que en todo el período sciolista, que fue el 10%, y no pasó nada. Y menos que el 11,5% que tienen las provincias que regularmente participan del mercado voluntario de deuda, y ninguna está al borde del default, de modo que no me parece un nivel alto”, resumió. Consideró, que los que lo critican, como Kicillof, tratan de generar “terrorismo financiero con adjetivos y eso no tiene mucha sustancia”.

