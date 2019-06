En el reportaje de Jorge Fontevecchia en las ediciones dominicales del Diario PERFIL, esta semana el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, analizó la situación económica del país, incluso el futuro que depara en caso de una derrota de Mauricio Macri. El candidato a Hacienda a nivel nacional, si es reelecto el Gobierno actual, elogió al presidente del Banco Central, Guido Sandleris, quien fue Secretario de Finanzas de la provincia durante el primer año de la gobernadora María Eugenia Vidal.

"Nos acompañó el primer año. Sandleris es muy responsable, brillante, honesto", respondió sobre Sandleris durante la entrevista. El presidente del Banco Central tiene su cargo asegurado hasta 2022, y consultado Lacunza sobre la continuidad en el BCRA en caso que ganaran Alberto Fernández y Cristina Kirchner, expresó: "Espero que no haya un gobierno de Fernández-Fernández, pero en esa eventualidad, me gustaría que se mantuviera a Sandleris. Porque sería una garantía de estabilidad institucional, algo que tanto necesitamos en Argentina. Sandleris es, además, una garantía de sensatez política y prudencia monetaria. Son condiciones necesarias no solo ahora. Si las hubiéramos tenido, no se hubieran perdido siete décadas".

Sobre el rol del Banco Central aseguró: "Soy partidario de la independencia en los instrumentos. Pero, tal como existe en el mundo desarrollado, con objetivos finales fijados por la autoridad política: cuestiones macroeconómicas, como a qué ritmo queremos crecer o cómo queremos bajar la inflación. Son definiciones extra Banco Central. El Banco Central reporta al Congreso: por eso, su presidente es designado con acuerdo del Senado".

"Pero una vez fijados esos objetivos, lo que debe conseguirse es autonomía. Yo hablaría más de autonomía que de independencia. El Banco Central tiene la maquinita de emitir. Entonces, el que gasta, el Ejecutivo, nunca tiene que apelar a esa solución mágica. Es algo que se hizo hasta 2015. Y así nos fue. Son dos cabezas que tienen que estar separadas, ser autónomas, para no caer en tentaciones. Pero no se trata de vivir en una isla y que al presidente del Banco no le importe ni la evolución de la actividad ni el empleo", agregó.

Además, calificó como un "arte" a relación entre poder político y Banco Central, aunque aclaró: "Pero con una definición legal estricta. Con parámetros claros. Si se me permite usar una expresión desagradable, diría que independencia del Banco Central no quiere decir autismo.

