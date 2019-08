El FMI demora la revisión de las metas y negocia a dos puntas

por Patricia Valli

La misión del Fondo Monetario Internacional se esperaba para esta semana, en el marco de la quinta revisión de cuentas que manda el acuerdo stand by firmado con la Argentina. Pero se demoró una semana y llegarán hoy, aunque no para la auditoría regular. La comitiva, encabezada por Alejandro Werner, el director del FMI para el Hemisferio Occidental, llega para reunirse con funcionarios y asesores de la oposición tras el resultado de las PASO.

El 50,65% que sacó la fórmula de Alberto Fernández sobre el 29,88% de Mauricio Macri en las primarias tuvo impacto en el dólar, los mercados, tasas, inflación y poder adquisitivo, entre otros factores. También en la relación con el Fondo. “Un equipo técnico encabezado por Roberto Cardarelli visitará Buenos Aires. Se reunirá con las autoridades argentinas para analizar los recientes acontecimientos económicos y financieros, y los planes de políticas del Gobierno”, sostiene el comunicado difundido ayer por el FMI después de varios días de silencio sobre la misión.

Allí también estará Werner, con quien Alberto Fernández decidió tener línea directa (ver aparte). Sobre la oposición, el comunicado del FMI señala que “el equipo también se reunirá con asesores económicos de los principales candidatos presidenciales para intercambiar puntos de vista”.

La misión debía llegar para auditar las cuentas, como parte del proceso para aprobar el quinto desembolso del acuerdo, unos US$ 5.400 millones previstos para el 15 de septiembre. Pero cambió la agenda y en el entorno de la negociación advierten que el pago podría atrasarse, aunque el titular del BCRA, Guido Sandleris, consideró que el giro no está en riesgo. La de septiembre es la última cuota que se desembolsará bajo la Administración actual. La próxima debería llegar el 15 de diciembre, por US$ 1.000 millones.

Aunque la auditoría cedió paso a conocer cuáles son los planes del Ejecutivo y oposición, los economistas plantean el incumplimiento del acuerdo con el FMI por el mayor gasto fiscal, el riesgo por el aumento del nivel de deuda y una mayor emisión por parte del Banco Central. Las revisiones del acuerdo ya llevaron al Fondo a financiar la fuga de capitales, algo que va en contra de sus normas.

Metas. El Gobierno insiste en los datos que presentó este martes y asegura que habrá cumplimiento en lo fiscal. Así lo señaló Hernán Lacunza tras asumir. Los economistas estimaron que el paquete de medidas anunciado por el Gobierno para paliar los efectos de la corrida cambiaria después de las PASO oscila entre 0,3% y 0,5%. El Ejecutivo también puso en pausa anuncios de mayor impacto a la espera de la reunión con las autoridades del Fondo.

El Banco Central aseguró que la emisión de los últimos meses fue estacional y seguirá en su plan para aspirar pesos. La inflación, sin embargo, cortó la trayectoria descendiente de los últimos meses y se prevé que agosto oscile alrededor del 5%.

El foco está puesto también en los planes de la oposición en su relación con el FMI. Los economistas cercanos a Fernández reconocen la necesidad de renegociar la deuda y extender los plazos de cancelación con el Fondo, que además puede actuar como un coordinador en la renegociación con los tenedores privados.

Renegociar o estirar plazos no es lo mismo que reestructurar, lo que implica volver a escribir los contratos de deuda y es una negociación mucho más dura. En el Frente de Todos, reclaman que se posterguen los desembolsos pero consideran que el Gobierno debería encarar ese toma y daca.

En el equipo de Fernández no tenían un encuentro agendado, aunque reconocían que hubo “contactos informales”.