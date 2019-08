Alberto: “Los esperamos cuando quieran”

por Rosario Ayerdi

“Nosotros los esperamos cuando quieran”, dice Alberto Fernández sobre la posibilidad de que los representantes del Fondo Monetario Internacional soliciten un nuevo encuentro. Aunque asegura que hasta ahora no hubo nuevos contactos, el candidato a presidente del Frente de Todos está dispuesto a recibir a sus técnicos y volver a discutir sobre el acuerdo después de la contundente victoria en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.

La recorrida de dos días por Mendoza, que incluyó la visita a distintas bodegas y el apoyo a la candidata a gobernadora, Anabel Fernández Sagasti, no le impidió seguir comunicado con su equipo económico que trabajan en un informe técnico para que Fernández presente ante el FMI en caso de que lo convoquen. Ahora esperan el llamado oficial.

Alejandro Werner, actual director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, es con quien Fernández decidió mantener el vínculo directo. A fines de junio, cuando las encuestas hablaban de paridad en los resultados electorales, el postulante opositor recibió a Werner en sus oficinas de la calle México. Aunque en esta reunión les pidió a sus economistas Matías Kulfas y Cecilia Todesca que lo acompañen, Fernández decidió que no haya interlocutores entre él y el FMI.

La reunión del 27 de junio fue en buenos términos e, incluso, hubo tiempo para la distensión. Fue gracias a la biblioteca del candidato en donde, entre otros autores, sobresale Mario Wainfeld, de quien Werner resultó ser primo. El representante del FMI aprovechó para contarle sobre su nacimiento en Córdoba y el exilio de su familia a Uruguay y México durante la última dictadura militar.

Aunque hubo algún contacto extraoficial entre ambos equipos, desde entonces y aunque acordaron seguir hablando, Fernández y Werner no volvieron a comunicarse. El candidato opositor repite que el acuerdo con el FMI se incumplió. Aunque insiste, tal como se lo dijo a Mauricio Macri en una de las conversaciones que mantuvo, que debe ser él quien hable de ello con el organismo. “Le pido al Presidente que se ponga a renegociar con el FMI, porque lo que él firmó ya no existe más. Me gustaría que deje medianamente las cosas ordenadas con el Fondo”, insiste el compañero de fórmula de Cristina Kirchner cada vez que lo consultan sobre la renegociación.

Al igual que el FMI incrementó el interés por escuchar a Fernández después de la diferencia de 15 puntos que obtuvo contra Macri, en su equipo también se inquietan por conocer lo que hará el Fondo con los próximos desembolsos de dinero que debería autorizar. En septiembre, el organismo debería saldar US$ 5.400 millones. En las oficinas de México creen que finalmente este dinero llegará, pero dudan de los US$ 7 mil millones que deberían comenzar a pagarse el 15 de diciembre. La inquietud llega con una mirada de desconfianza hacia la actual gestión, sobre todo por el uso de las reservas que está haciendo la administración de Mauricio Macri para contener el dólar. Por ello, se muestran dispuestos a dialogar y escuchar a una nueva comitiva una vez que regresen a la Argentina.