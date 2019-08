Alberto Fernández, en Mendoza: "No va a ser fácil bajar la inflación"

En el filo de una semana con alta exposición, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, habló este viernes sobre los desafíos que tendrá el próximo gobierno para bajar la inflación y apuntó contra la gestión del presidente Mauricio Macri, por “encarar de manera equivocada el fenómeno inflacionario”.

Fue durante una conferencia de prensa que el exjefe de Gabinete brindó este viernes en la ciudad de San Rafael, en Mendoza, en la que estuvo acompañado por la candidata a gobernadora Anabel Fernández Sagasti y el intendente justicialista Emir Félix.

"El Gobierno creyó que el fenómeno inflacionario era sólo monetario y que bajando el consumo y sacando los pesos de circulación se controlaba la inflación. Lo único que lograron fue duplicar la inflación que recibieron", señaló Fernández.

En este sentido, destacó que "Argentina consume el 70% de lo que produce y hay sólo un 30% que se exporta. Hay que cambiar la lógica y volver a encender la economía. No va a ser fácil bajar la inflación. Estaría contento si al cuarto año terminamos con un dígito de inflación, pero nos va a costar mucho".

"No vengo a fundar otro país, vengo a administrar del mejor modo los recursos para que los argentinos vivan mejor. Vengo a terminar con el tiempo de los personalismos", manifestó, al tiempo que pidió "cerrar la grieta para reconstruir el desastre que han hecho".

"No lo digo para revisar lo que ha pasado, lo digo en términos descriptivos. No tengo interés en mirar para atrás, en buscar culpables, no voy a recibir una herencia sino la conducción de mi patria”, enfatizó el abogado de 60 años.

Asimismo, consideró que la Justicia "no está funcionando bien" y se apresuró en aclarar que no será "un cazador de brujas ni perseguidor, eso es tarea que le corresponderá al Consejo de la Magistratura y serán ellos los que tendrán que evaluar el comportamiento de los magistrados y la Procuración General el de los fiscales".

"Espero que tengamos una mejor justicia, la que es independiente de la presión mediática y la política. Esa es la mejor justicia, todavía no existe, tenemos que construirla", agregó.

Al ser consultado sobre la Ley de Medios, opinó: "Si los medios influyeran tanto, no nos habría votado el 47% de la gente. El titular del diario puede confundir cinco minutos, pero cuando la gente va al supermercado se da cuenta de la verdad".

