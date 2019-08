Canicoba Corral descartó que Alberto Fernández busque "impunidad" en la Justicia: "Es un disparate"

"Es un disparate", respondió el juez federal Rodolfo Canicoba Corral consultado por la supuesta búsqueda de impunidad en un eventual gobierno de Alberto Fernández en las causas de corrupción. El magistrado también había apoyado al candidato del Frente de Todos en su polémico de "revisar algunos fallos" que involucran a la expresidenta Cristina Kirchner.

Canicoba Corral se quejó del "preconcepto" que recae sobre los Tribunales Federales de Comodoro Py y remarcó que el sistema de Justicia "no cambia por un resultado electoral" ya que "todos los días llegan denuncias contra funcionarios de este Gobierno, cosa que no pasaba tres o cinco meses atrás".

"Es un disparate. No se me ocurre cómo se podría instrumentar. ¿Va a haber un interventor militar en Comodoro Py diciendo que las cosas se tiene que hacer de tal o cual manera? Que se traten de favorecer o el humor político, social favorezcan algunas decisiones que algunos jueces tomarán es otra cosa, pero es imposible que haya un plan, porque se tendría que implementar con una ley de amnistía, indultos y el candidato ya ha dicho que no van a pasar", sostuvo el magistrado en diálogo con Futurock.

Antes de ser oficializado como candidato a presidente, Fernández había expresado duras críticas contra el Poder Judicial y aseguró que algunos jueces "van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno". Por esos dichos, el exjefe de Gabinete recibió denuncias y repudios, sin embargo, Canicoba Corral lo apoyó: "A mí en lo personal no me pone nervioso que Alberto Fernández dijera que hay que revisar algunos fallos judiciales. Al contrario, me parece bien, porque después de que se haya cargado tanto la romana contra Comodoro Py, que haya una auditoría".

En las últimas semanas, en los tribunales federales de Comodoro Py sobrevuela el impacto por los resultados de los comicios. No sólo por el futuro cambio de gestión, sino por la actualidad del frente judicial de Cristina Fernández de Kirchner: la actual candidata a vice tiene un juicio oral en curso, cinco por empezar y un número similar de procesamientos en etapa de instrucción. En total, desde que dejó la presidencia, acumuló 12 procesamientos, que hoy están divididos en distintas etapas.

Alberto Fernández: "Hay jueces que van a tener que dar explicaciones"

El pasado 21 de agosto la Cámara Federal de Apelaciones anuló los procesamientos de Julio de Vido y Ricardo Jaime en la causa por el soterramiento del Sarmiento. Además, ayer se conoció que la Justicia resolvió archivar la causa conocida como "Operación Puf" que investiga un supuesto complot para vincular al fiscal Carlos Stornelli con la causa por extorsión y espionaje ilegal con Marcelo D’Alessio. Toda una señal del cambio de clima en Comodoro Py.

En ese marco, la flamante presidenta de Justicia Legítima, Cristina Caamaño, afirmó que los jueces federales de Comodoro Py "parece que despertaron de alguna manera" tras la derrota electoral que sufrió el presidente Mauricio Macri en las primarias. En diálogo con Radio Colonia, remarcó que "uno sabe que en Comodoro Py se acomodan fácilmente de acuerdo al momento político que se vive".

"Lo que se tiene que dar es la seguridad jurídica. Pero eso hay que trabajarlo muchísimo", destacó la magistrada y se quejó de que la asociación fue "demonizada" por "defender los principios democráticos y republicanos".

DR/FeL