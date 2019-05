Axel Kicillof viajó a Mendoza para apoyar la candidatura de Anabel Fernández Sagasti

El diputado Axel Kicillof viajó este viernes a la provincia de Mendoza para acompañar a Anabel Fernández Sagasti, precandidata a gobernadora que el próximo 9 de julio disputará la interna con el intendente de Maipú, Alejandro Bermejo, candidato del peronismo no-kirchnerista.

Las últimas encuestas no acompañan a la niña mimada de La Cámpora que la ubican muy por debajo de Bermejo en intención de voto. La visita del exministro de Economía parece ir en ese sentido: apuntalar la candidatura de la actual senadora nacional. "Creo que Anabel es un refresco para la provincia de Mendoza y sería la primera gobernadora mujer", manifestó Kicillof durante un recorrido por el Gran donde disparó contra el actual gobernador y principal socio de Cambiemos, Alfredo Cornejo.

Marcos Peña le respondió a Cornejo: "A un presidente no se lo somete a una interna"

"Es responsable de lo que está pasando en este país y en aquella famosa convención radical desnaturalizó las banderas históricas del radicalismo, del interés por la distribución del ingreso, por la producción, por el salario, por los trabajadores, por lo nacional", sostuvo.

El delfín de Cornejo es el radical Rodolfo Suarez, a quien los sondeos ubican peleando la punta con Bermejo a pesar de la fuerte caída de Macri que ostenta una imagen negativa por encima del 60%. "Acá los tenemos siendo laderos de Cornejo", les dijo Kicillof a los radicales y agregó: "Sin embargo, ahora que a Macri le va mal en las encuestas rajan del barco y quieren hacer creer a mendocinos y argentinos en general que ellos no tienen nada que ver".

“Si pudiera elegir, votaría a un radical antes que a Macri”

"Ella está con los que sufren y no es especula con la política", dijo Kicillof para referirse a Fernández Sagasti. En ese sentido, diferenció a la precandidata a la gobernación de otros opositores a los que calificó de "funcionales" al oficialismo. "Las políticas eran terribles pero Macri no tenía mayorías en el Senado ni en Diputados. Ahí estaba Anabel en el Senado y yo en Diputados diciendo que endeudarse no era el camino, nos decían que no entendíamos nada. Pero Macri conseguía los votos de sectores que se dicen opositores", sostuvo.

Anabel Fernández Sagasti, por su parte, apuntó: "Todas las industrias están en crisis, ni hablar de las pymes o los comerciantes, no podemos dejar que se vayan quienes hace años apuestan por Mendoza. Tenemos bonos fiscales pero hay un gobernador que se los otorga al primo del Presidente, que no responde a una cadena productiva. Hay que exigir que con esos fondos se ayude a los pequeños productores".

MS/EA