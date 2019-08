Garavano insiste sobre el abuso de las prisiones preventivas: "Coincido con Alberto Fernández"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, retomó este miércoles un tema por el cual mantuvo airadas diferencias con la diputada nacional Elisa Carrió: las prisiones preventivas. Al ser consultado en Terapia de Noticias por LN+, sobre la posición del candidato presidencial del Frente de Todos Alberto Fernández respecto a que había revisar las prisiones preventivas, el ministro aceptó coincidar con el postulante kirchnerista.

En un primer término, se refirió al resultado electoral de las PASO y subrayó que el votante de Juntos por el Cambio pidió algo más allá de la "institucionalidad": "La gente, cuando gana determinados derechos, en términos jurídicos es 'la no regresión', no quiere volver a atrás y lo que quiere es ganar más cuestiones. La gente vio que desde este Gobierno, con la institucionalidad argentina, imperfecta y con dificultades, se logró avanzar en términos de lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico y contra la seguridad. 'Ahora lo que quiero es lograr una determinada situación económica'. El análisis va en esa dirección. Creo que mucha gente que votó a Fernández-Fernández tolere un indulto. O que como se hizo en algún momento, que un vicepresidente haga una conferencia de prensa y motive que se vaya un procurador, o que se vaya un juez".

Y agregó: "Cada vez que pasaron estos intentos burdos de impunidad, sobre todo en éstos últimos tiempos, la gente ha reaccionado de un modo muy fuerte. En esto hay que ser cuidadosos".

En cuanto a las prisiones preventivas, la doctrina Irúrzun y la posición de Alberto Fernández, dijo: "En primero lugar, la decisión de si se dicta o no se dicta una prisión preventiva es una decisión potestativa de los jueces. Es importante remarcarlo. Ni el ministro puede intervenir en esto. En segundo lugar, coincido con Alberto Fernández es restrictiva. Esto quiere decir que es algo que no se tiene que aplicar a todos los casos y no es lo importante del proceso. Lo importante del proceso tiene que ver con el juicio oral y público. Ese siempre fue nuestro reclamo".

"En su momento la diputada Carrió se enojó conmigo cuando hice una manifestación en este sentido pero yo lo vengo diciendo esto desde el día 1", puntualizó.

Al ser consultado sobre si con este comentario quería expresar que los detenidos debían salir de prisión, enfatizó: "No. Los jueces son los que disponen si entran o salen las personas de prisión. Esto es lo que hay que respetar y valorar. La prisión preventiva no es un fin en sí mismo. No es algo que a la sociedad le deba generar ningún tipo de placer ni ningún tipo de cuestión positiva. Que alguien esté en la cárcel es algo horrible. Si un juez dispone una prisión preventiva está en todo su derecho a hacerlo. Un exceso de preventiva sería cuando un juez viola determinadas normas para poder dictarla. Una prisión preventiva, es dictada por jueces, convalidadas por Cámara y hasta en algunos casos puede ser rechazada por la Corte. Eso es algo conforme la ley".

"En abstracto, lo ideal, de un buen sistema de justicia, es que se dicten sentencias no prisiones preventivas. El defecto de nuestro sistema de Justicia es que siempre se dictan resoluciones intermedias y nunca se dictaron sentencias definitivas, salvo en el caso Ciccone o en el caso de la Tragedia de Once", argumentó en este marco.

"Caso Boudou. ¿Es firma o se puede aducir que la Corte no dio una condena firme? Porque esa es la puerta", se le preguntó. Y el ministro esgrimió: "Tengo un criterio. Una vez que uno pierde el principio de inocencia. Cuando un juez dice lo contrario, y dicen que uno es culpable, ya es culpable y tiene un segundo derecho la persona que es que se revise esa decisión judicial. Por eso varios tribunales dictaron detenciones una vez que condenaron a la persona en el juicio oral y público".

"En estos tiempos hubo muchos avances. La Justicia absolvió a unas personas y condenó a otras. Eso es más valioso que las prisiones preventivas", concluyó.

