Video | Urtubey, con Edi Zunino: "No hubo ningún llamado previo del Gobierno"

El gobernador de Salta y candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey, dio una entrevista a Edi Zunino para su programa "En el Barro" luego del encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en donde criticó la reducción del IVA anunciada por Mauricio Macri y reconoció la gran elección de Alberto Fernández, a quien pidió que no se le exijan "responsabilidades de hombres de Estado" sino las de un "candidato".

"El gobierno nacional anunció medidas que, más allá de que estén buenas o no (eso es otra discusión) las hizo con fondos que son de las provincias, con lo cual tomó una decisión ilegal, inconstitucional, porque decide sobre recursos que no son propios. Entonces, lo que nosotros planteamos no es discutir las medidas pero que lo haga con la plata del gobierno, no de las provincias. No hubo ningún llamado previo, nosotros nos enteramos por los medios. Si no tenemos una respuesta vamos a ir a la Justicia", disparó el mandatario salteño.

Además, consideró que dentro de las medidas anunciadas, la reducción del IVA no va a tener el efecto buscado. "La baja indiscriminada de IVA nunca funcionó, se lo va a quedar la cadena en el medio y al consumidor final no le va a llegar", indicó.

Por otro lado, cuestionó el gobierno de Mauricio Macri y lo plasmó en el resultado electoral: "Cuando vos sos gobierno, a vos te votan si hacés un buen gobierno, si hacés un mal gobierno no te votan. Esto es más viejo que la escarapela y el gobierno nacional no lo entiende. La mejor manera de hacer campaña de alguien que está en funciones es hacer bien su trabajo, sino tenés problemas", aseguró.

Consultado por el candidato ganador en las elecciones PASO, Alberto Fernández, Urtubey advirtió que "hizo una muy buena elección en la primaria pero tiene que ganar en octubre por más de 10 puntos o con más del 45% de los votos, con lo cual hay muchas variables que todavía tienen que darse", y enfatizó en que entonces "exigirle a los candidatos la responsabilidad de hombres de estado... le exigimos responsabilidades de candidatos. Lavagna la ha demostrado. Fernández y los otros candidatos tienen que plantear esa lógica y el gobierno tiene otra lógica: tiene que tener la responsabilidad de quien conduce al Estado. Que se le exige mayor responsabilidad", consideró, en alusión a la reacción de los mercados.

En esa línea, se refirió al pedido de Roberto Lavagna de suspender la campaña para dar certidumbre y eliminar la volatibilidad: "Si nosotros seguimos generando incertidumbre y volatilidad, no sabemos donde termina esto. El único dirigente político responsable que he visto en los últimos tiempos en la Argentina fue Roberto Lavagna que dijo 'muchachos paren un poco con la política, con la campaña, ayudemos al país para que las cosas salgan adelante y después volvemos a la campaña'".

J.D. / MC