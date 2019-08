Inflación, dólar y diálogo político: las nuevas definiciones de Hernán Lacunza

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, descartó esta noche una nueva alza del dólar al advertir que el actual tipo de cambio "permite ser competitivo frente al resto del mundo", por lo que aseguró que "no hay ninguna razón fundamental para que haya presiones alcistas".

"Cualquier presión sobre el tipo de cambio no es más que un movimiento especulativo, con lo cual no tiene sentido hacerle frente a esa tendencia porque sería permitir un deslizamiento gratuito y nocivo para la estabilidad y la inflación", subrayó Lacunza.

En declaraciones al canal TN, el funcionario, quien asumió el martes último en reemplazo de Nicolás Dujovne, planteó que "el dólar está en su valor más alto de los últimos 12 años", en un "precio que está por arriba del equilibrio de largo plazo y que permite ser competitivos frente al resto del mundo y estabilizar la relación argentina con el resto del mundo".

Al respecto, señaló que "no hay ninguna razón fundamental para que haya presiones alcistas sobre el dólar".

Después de reunirse este miércoles con los economistas del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, el funcionario destacó que "hay un consenso abarcativo" con la oposición sobre ese "diagnóstico", al incluir también el apoyo de ayer de los equipos técnicos del postulante presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna.

Lacunza analizó también que "los mercados y la gente no son cosas distintas: lo que sucede en uno repercute en el otro, porque cuando los mercados generan sus decisiones de compra y venta, toman en cuenta el presente y el futuro, con las declaraciones de todos los candidatos".

Por eso, le pidió a la oposición "ser prudente para no generar tensiones innecesarias" en la macroeconomía. "La condición de primer orden para esa certidumbre constituye en que todos estemos de acuerdo en un tipo de cambio estable", sostuvo el ministro.

Cómo se enteró de su nuevo cargo

"Es un período desafiante. Esta semana empezamos un diálogo con todas las fuerzas políticas para iniciar ciertos consensos, camino a la arena electoral de octubre sin poner en riesgos la estabilidad. Me llamó la gobernadora Vidal. Era el mediodía. Me dijo que estaba con el presidente y que Dujovne había presentado la renuncia y dije que estaba a disposición. Me pasó con el Presidente y me invitó a hacerme cargo del ministerio de Hacienda. Yo estaba en el interior del país y a la noche vine y comenzamos a trabajar".

Cómo se mantiene la estabilidad

"Hoy es el tipo de cambio, como cualquier caja de resonancia financiera, sabemos que es por historia... algo como el dólar, algo que se transmite a los precios. Hay que cuidar a los argentinos, que es el mandato del Presidente. El principal objetivo es el bien público más importante que puede proveer el ministerio de Hacienda, la estabilidad. Y abrir el diálogo como instrumento para garantizar la estabilidad. Ayer con los referentes de Lavagna, hoy con Frente de Todos. Fueron reuniones muy productivos. Todos tenemos que ser prudentes, pero tenemos distintas propuestas y modelos. Por eso no estamos todos en el mismo partido. El dólar está en su valor más alto de los últimos 12 años. Está por arriba del equilibrio de largo plazo. No hay ninguna razón fundamental como para que haya presiones alcistas sobre el dólar. Hay consenso sobre este diagnóstico. En las otras fuerzas políticas coinciden con esta realidad. Cualquier presión sobre el tipo de cambio no es más que especulativo.

Su opinión sobre el dólar a 60 del que habló Alberto Fernández

"La realidad es que el dólar está alto. Los mercados y la gente no son cosas distintas. Lo que sucede en uno repercute en el otro. Cuando los mercados forman sus decisiones de compra y venta toman en cuenta el presente y el futuro con las declaraciones de todos los candidatos. Allí es que tenemos que ser prudentes para no generar tensiones innecesarias. La condición de primer orden para esa certidumbre es que todos tenemos que estar de acuerdo sobre el tipo de cambio. Estuve trabajando con el presidente del Banco Central, Guido Sandleris. Tenemos un diagnóstico compartido sobre el valor de la divisa. El está a cargo del monitoreo y de la intervención cuando lo considere necesario. Estamos perfectamente coordinados. La intervención y la calibración está a cargo del BCRA. Estamos de acuerdo en que las reservas están para contener las presiones irracionales. Hubo un rally alcista de la moneda del dólar... hay un colchón suficiente para que el peso argentino esté aislado. Lo que pase en el resto del mundo no debería impactar en la Argentina".

El diálogo con el Fondo Monetario Internacional

"Hablé con las autoridades del FMI el lunes por la noche. Ellos tenían previsto venir esta semana pero les pedí unos días para asentarnos en el ministerio. Próximamente nos reuniremos. Nosotros estamos cumpliendo el acuerdo y las metas fiscales. Vamos a sobrecumplir las metas. Todo el acuerdo está vigente, está bajo lo previsto según los compromisos asumidos. El Fondo en sus visitas habituales al país se entrevista con el sector privado y la oposición. El consenso básico sobre algunos principios como la estabilidad es importante".

"Estamos en un momento donde la población, por efecto de la inflación, requiere un alivio. Por eso el gobierno nacional tomó las medidas de la semana pasada. El plan incluye que las provincias devuelvan a los particulares unos 30 mil millones de pesos. Los ciudadanos piden el esfuerzo por parte del Estado. Todos tenemos que hacer un esfuerzo y calibrar bien nuestras cuentas públicas. Yo vengo de una provincia, posiblemente la más compleja por sus dimensiones y heterogeneidad, y sin embargo está haciendo el esfuerzo que tiene que hacer, que es el 40% de todas las otras provincia sumadas. Hemos hecho relajación de la presión impositivo y las provincias son parte de ese esfuerzo".

Relación con las provincias

"Las provincias tienen sus propias cuentas e impuestos. Hoy la prioridad es que los argentinos, los particulares, el sector privado, reciba un alivio, una compensación por la situación de la semana pasada. Hay que recuperar esa estabilidad para acotar la magnitud del problema. No hay recursos previstos de compensación (a las provincias)".

La fotografía a su carpetas con medidas

"En esta Argentina donde a veces parece que vale todo, el periodismo tiene que hacer una autocrítica. Esa foto es una invasión a la privacidad. Me la sacaron llegando a una reunión. Eso fue un análisis para poner de manifiesto una propuesta, un programa. Eso es parte de la intimidad de un equipo de trabajo".

Reunión con Nielsen y Cecilia Todesca

"La fundamental es la de no poner en riesgo la estabilidad y ser prudentes en los pronósticos de la economía, porque los mercados y los ciudadanos reciben consecuencias de eso. Hablamos del dólar, inflación, energía... No coincidimos en todo pero sí en lo principal: prudencia respecto del futuro y no exagerar los problemas que tenemos porque genera una inestabilidad innecesaria. Estamos empantanados desde hace décadas en un círculo vicioso que hace 30 años tiene a un tercio de los argentinos por debajo de la línea de pobreza. Tenemos que encarar políticos de largo plazo y ahí no coincidimos en todo con Frente de Todos".

Qué es lo que se viene

"La prioridad es recuperar la estabilidad. La economía sufrió un shock, las finanzas sobre todo. Entre el viernes y el lunes lo único que pasó distintos fue el resultado de las elecciones. Se puede aislar bien la causa del fenómeno. Luego habrá espacio para pensar medidas distintas también de alivio a la población. La economía es como un organismo con distintos órganos con vasos comunicantes. No podemos pretender que el lunes bajemos impuestos, el martes subamos el gasto... No se puede dar a un paciente, todo junto porque sino colapsa. Tiempo al tiempo. Entiendo a los medios de comunicación que esperan medidas pero no se puede hacer una medida por día. Al paciente no se la cambia la medicación cada día. Hay que dejarlo evolucionar".

"Se tomaron varias medidas de alivio la semana pasada. El organismo las está digiriendo, para seguir con la analogía. Pero esto ocurre gradualmente, no en un día. Esto va a repercutir en el consumo, a lo largo de las semanas".

¿Jubilados?

"Yo he sido muy prudente en no anunciar medidas que no podemos hacer. No desmiento rumores. Cuando tengamos medidas para anunciar, serán comunicadas. Hay que tener paciencia".

