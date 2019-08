Lacunza se prepara para comandar la economía: recibió a Sandleris y se verá con Dujovne

El flamante ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, se reunió con el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Guido Sandleris. Más tarde, se verá la cara con su antecesor en la gestión económica, Nicolás Dujovne.

El encuentro con el titular del Central se realizó en la casa del ministro Lacunza. El encuentro fue el mediodía y duró más de una hora. Lacunza y Sandleris tienen una muy buena relación. Al inicio de su gestión, el entonces ministro bonaerense designó al hoy presidente del Banco Central como subsecretario de Finanzas de la Provincia.

“El vínculo entre los dos es muy bueno, trabajaron juntos en la Provincia. Además, los equipos de trabajo de ambos también se conocen y tienen buena relación”, señalaron a PERFIL fuentes cercanas a Lacunza. También, añadieron: "No hubo definiciones puntuales".

Semanas atrás, Lacunza había brindado una entrevista a Jorge Fontevecchia, para Diario PERFIL, en la cual se había referido al actual titular de la autoridad monetaria como una "garantía de sensatez".

Lacunza con Fontevecchia: "Sandleris es una garantía de sensatez"

"Espero que no haya un gobierno de Fernández-Fernández, pero en esa eventualidad, me gustaría que se mantuviera a Sandleris. Porque sería una garantía de estabilidad institucional, algo que tanto necesitamos en Argentina. Sandleris es, además, una garantía de prudencia monetaria. Son condiciones necesarias no solo ahora. Si las hubiéramos tenido, no se hubieran perdido siete décadas", había señalado en aquella oportunidad el ahora ministro. Siguiendo con las flores hacia también había destacado que se trata de un hombre "muy responsable, brillante y honesto".

En el caso del mitín con Dujovne, el mismo tendría como fin realizar una transición ordenada. El ahora exfuncionario renunció luego de dos años al frente de la cartera económica.

Equipo. Previo a los encuentros con Dujovne y Sandleris, Lacunza reunió a su equipo económico en un desayuno en su casa. Participaron del encuentro Damián Bonari, quien es su reemplazante en la Provincia, Sebastián Katz, Milagros Gismondi y Pedro Rabasa, entre otros.

JPA/MC