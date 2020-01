Para Daniel Marx es muy difícil sostener la deuda sin quitas

Noticias Relacionadas La agenda de Alberto Fernández se enfoca en la deuda

El ex secretario de Finanzas Daniel Marx consideró hoy que para el Gobierno será "muy difícil" alcanzar la sustentabilidad de la deuda "sin quitas" de capital. "Sabemos que tenemos una situación fiscal que no es holgada y la Argentina no ha tenido una buena trayectoria de crecimiento", justificó el economista.

El proyecto sobre la sustentabilidad de la deuda que impulsa el Gobierno será tratado el miércoles próximo en el recinto de la Cámara de Diputados.

En declaraciones radiales, Marx evaluó también cómo deberá negociar el Gobierno con el FMI para afrontar la deuda que el país mantiene con ese organismo.

Daniel Marx: «El programa económico es fundamental»

"En el FMI hay dos tipos de gestiones: la técnica, que tiene que ver con la situación fiscal. Ese técnico es sometido al directorio del organismo. Y después, pasamos al acompañamiento político, ahí votan los representantes de cada país si apoyan o no" un acuerdo, explicó.

En ese sentido, comentó que el presidente Alberto Fernández "dice que va a requerir apoyo, no sabemos si en votos en el FMI, o mencionando a los acreedores que estarían de acuerdo con una salida ordenada de la crisis en la Argentina".

A su criterio, el FMI "tiene un doble rol acá. Tiene acceso a información y herramientas de evaluación. Y tiene un crédito ya desembolsado y los términos de su reembolso".



"Los acreedores van a querer ver que el Fondo Monetario acompañe el proceso".

Por otra parte, también se refirió a la deuda de la provincia de Buenos Aires: "es indudable que va a tener que reestructurarla o reperfilarla, pero aún no se sabe cuáles van a ser los lineamientos de la Nación", sostuvo.

Y añadió: "dentro de unos meses no nos va a sorprender que la Provincia haya postergado pagos de capital, eso es coherente con su situación fiscal".

"Pero hay que ver si los acreedores de la provincia de Buenos Aires piden la aceleración de pagos, que es la caída de todos los plazos", concluyó.

NA/ GCH/CJ.